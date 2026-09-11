Anvar Anvarov en la pista con los mejores saltadores del mundo

Se está escribiendo una nueva página en la historia del atletismo uzbeko. Anvar Anvarov competirá contra los mejores saltadores de longitud del mundo en la primera edición del World Athletics Ultimate Championship. El atleta uzbeko se enfrentará en la final histórica de Budapest al campeón olímpico Miltiadis Tentoglu y a otras estrellas mundiales.

Del 11 al 13 de septiembre, la capital húngara, Budapest, acoge una competición totalmente nueva para el mundo del atletismo: World Athletics Ultimate Championship que se celebra por primera vez. Reúne a campeones olímpicos y mundiales, ganadores de la Diamond League y a los atletas que han registrado los mejores resultados de la temporada.

La competición fue organizada por World Athletics para determinar al «mejor de los mejores» en el atletismo. 381 atletas de 65 federaciones participan en este primer torneo en Budapest.

Lo más importante es que en esta competición histórica, Uzbekistán también tiene a su representante.

Anvarov — entre las estrellas mundiales

Miembro del equipo nacional de Uzbekistán Anvar Anvarov participará en el programa de salto de longitud masculino.

El año 2026 tiene un significado especial para el atleta de 25 años. Esta temporada batió su récord personal, 8,29 metros un resultado registrado el 26 de junio en Zagreb, Croacia, que ha sido reconocido como el récord nacional de Uzbekistán.

El salto de 8,29 metros abrió a Anvarov las puertas a una de las competiciones de atletismo de más alto nivel del mundo.

Su nombre ya no está en la lista de simples participantes. Anvarov competirá en la final del Ultimate Championship junto a los mejores saltadores del mundo por la victoria.

Los rivales no son fáciles: el campeón olímpico también está en la pista.

Entre los principales rivales de Anvarov en Budapest hay deportistas que han dejado su huella en la historia del atletismo.

Uno de los grandes favoritos es el representante griego Miltiadis Tentoglu. El atleta griego, doble campeón olímpico, ostenta el mejor resultado de la temporada 2026 con 8,66 metros.

El jamaicano Tajay Gayle, el representante suizo Simon Ehammer, el búlgaro Bozhidar Saraboyukov, el portugués Gerson Baldé, el representante chino Zhang Minkun también forman parte de los finalistas.

En la previa oficial de World Athletics, Tentoglu, Gayle, Ehammer y Saraboyukov aparecen como los principales candidatos en el salto de longitud.

Esto demuestra claramente el nivel de competencia que le espera a Anvarov.

8,29 metros — el salto que llevó a Anvarov a una nueva etapa

El resultado de 8,29 metros de Anvar Anvarov no es una cifra casual.

En la competición de Zagreb, logró saltar 8,29 metros en uno de sus seis intentos, ocupando el primer lugar. Tajay Gayle también participó en esa prueba y quedó tercero con 8,18 metros.

Según los datos de World Athletics, el resultado de 8,29 metros de Anvarov ocupa uno de los lugares más altos en el ranking mundial de la temporada 2026. Su récord personal también es de 8,29 metros.

Esta cifra fue uno de los factores clave que llevó a Anvarov a la final histórica de Budapest.

Ahora, del sueño al resultado — un solo salto

El formato del World Athletics Ultimate Championship difiere de los campeonatos habituales.

No existen los largos procesos de clasificación habituales en todas las disciplinas. En pruebas de campo como el salto de longitud, la competición se lleva a cabo directamente como una final. Los atletas tienen garantizados dos intentos iniciales, y luego, dependiendo del resultado, los mejores atletas tienen la oportunidad de saltar en las siguientes etapas.

Por lo tanto, para Anvarov en Budapest, el valor de cada intento es muy alto.

Se requiere demostrar su capacidad desde el primer salto, evitar errores técnicos y luchar hasta la última oportunidad.

Porque aquí, cada centímetro puede ser decisivo.

22:44 — La atención de los aficionados al deporte de Uzbekistán estará en Budapest

Final de salto de longitud masculino el 12 de septiembre a las 22:44 hora de Taskent comenzará.

La competición se llevará a cabo en el estadio National Athletics Centre de Budapest. Esta misma arena también fue sede del campeonato mundial de 2023.

Para los aficionados al deporte de Uzbekistán, esta no es solo una competición de atletismo más.

Es la oportunidad para que el poseedor del récord nacional, Anvar Anvarov, compita en la misma pista que las estrellas más grandes del atletismo mundial.

Una competición histórica de 10 millones de dólares

Otro aspecto único del World Athletics Ultimate Championship es su bolsa de premios.

El fondo total de premios de la competición asciende a 10 millones de dólares estadounidenses. Es uno de los premios más grandes en la historia del atletismo, y el ganador de cada categoría recibirá 150 000 dólares como premio.

De esta manera, en Budapest no solo se luchará por el prestigio, sino también por una enorme recompensa financiera.

Pero para Anvarov, el valor de este enfrentamiento no se mide solo en dinero o medallas.

Su nombre figura hoy en la lista de los mejores saltadores del mundo.

Una nueva página para el atletismo uzbeko

Dado que el World Athletics Ultimate Championship se celebra por primera vez, cada resultado en Budapest quedará registrado como uno de los primeros en la historia de la competición.

Anvar Anvarov también se está convirtiendo en parte de esa historia.

Estará en la línea de salida junto a campeones mundiales, ganadores olímpicos y estrellas de la Diamond League. Frente a él, el doble campeón olímpico Tentoglu y otros favoritos que muestran resultados superiores a los 8 metros en la temporada.

Sin embargo, Anvarov no ha venido a Budapest solo para participar.

Llega a este escenario con su récord nacional de 8,29 metros .

Ahora, para el atleta uzbeko, el siguiente límite es hacerse oír entre los mejores saltadores del mundo.

El 12 de septiembre a las 22:44, todas las miradas se dirigirán al sector de salto de longitud en Budapest. Para Anvar Anvarov, esta no es una final cualquiera: es una gran oportunidad para demostrar que el atletismo uzbeko está alcanzando un nuevo nivel.