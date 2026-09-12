TrustPoint encarga 40 satélites como alternativa al sistema GPS

La empresa estadounidense TrustPoint, tras superar la fase de pruebas, ha comenzado a crear una constelación orbital completa para un sistema de navegación por satélite alternativo. Según ixbt.com, esta iniciativa busca introducir una nueva tecnología mucho más potente y resistente a las interferencias radioeléctricas que los sistemas GPS tradicionales, cobrando gran importancia a nivel global. Sobre esto, Ixbt.com informa.

La compañía ha alcanzado un acuerdo oficial con EnduroSat US para la producción e integración de 40 pequeños satélites. Se planea que estos dispositivos espaciales transmitan señales de navegación en la banda C. Está previsto que el nuevo grupo orbital sea lanzado al espacio en tres grandes lotes sucesivos.

Nueva arquitectura y ventajas técnicas

Los expertos explican que este enfoque permite analizar la actividad de los primeros aparatos lanzados, realizar los cambios necesarios en el diseño de los satélites de la siguiente serie y ampliar gradualmente las capacidades del sistema. En lugar de construir su propia fábrica, TrustPoint ha preferido utilizar las plataformas modulares listas para usar de EnduroSat.

Sin embargo, estas plataformas estarán equipadas con la carga útil de navegación específica de la empresa. La principal diferencia con el GPS y otros sistemas globales de navegación por satélite tradicionales es que los aparatos de TrustPoint se ubicarán en órbita terrestre baja y transmitirán señales en la banda C. Las redes GNSS clásicas utilizan la banda L y la órbita terrestre media.

Estabilidad y resultados de las pruebas

Los desarrolladores destacan que esta solución arquitectónica proporciona una señal de navegación más potente. También garantiza una alta resistencia a las interferencias radioeléctricas y funciona eficazmente incluso en condiciones de propagación multirrayo de radiofrecuencias.

El nuevo sistema servirá como una fuente de respaldo fiable para transmitir coordenadas y tiempo preciso en caso de fallo repentino, interferencia artificial o falsificación de la navegación por satélite tradicional. Antes del inicio del programa en serie, TrustPoint ya había completado con éxito una serie de experimentos orbitales importantes.

En particular, se lanzaron tres satélites de demostración al espacio para probar la transmisión de señales de navegación en la banda C. También se realizaron trabajos de retransmisión de datos de posicionamiento, navegación y tiempo preciso entre la Tierra y el espacio. Las pruebas en colaboración con la empresa Hexagon demostraron en la práctica que el sistema puede funcionar plenamente incluso en condiciones de interferencia electrónica activa.