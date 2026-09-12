Temur Kapadze revela todos los secretos tras la victoria contra Buxoro

En la 21ª jornada de la Superliga, el choque central en Buxoro se convirtió en una verdadera demostración de fuerza y talento para el club Navbahor de Namangan. Jugando como visitante, los de Namangan impusieron su ritmo, anotando 4 goles para sellar una importante victoria por 4-1. Tras el pitido final, el entrenador del equipo ganador, Temur Kapadze participó en la rueda de prensa y ofreció declaraciones inesperadas y francas sobre todos los puntos delicados del partido: los errores defensivos graves, las bajas importantes en la plantilla y las razones por las que apostó por jugadores de gran estatura. Entonces, ¿qué error de los defensas enfureció a Kapadze, quién reemplazó a los líderes ausentes y cómo fue neutralizada el arma principal de Buxoro?

« Fuimos mejores en todos los aspectos »: La primera reacción del entrenador tras la victoria

Temur Kapadze comenzó su análisis del partido agradeciendo a sus jugadores y a los fieles aficionados de Namangan:

« Una victoria merecida tras un combate intenso »: El entrenador destacó que siempre es muy difícil jugar fuera de casa en Buxoro, precisando que su equipo se preparó muy seriamente para este duelo y que fue superior al rival en todos los sentidos;

El inmenso apoyo de la afición: A pesar del largo viaje, se reconoció especialmente el papel de los seguidores de Namangan, que acudieron al estadio para apoyar al equipo sin descanso;

Preparación para el próximo partido: Kapadze informó que esta victoria ya es historia y que el equipo se centrará inmediatamente en los encuentros decisivos que se avecinan.

« Encajamos un gol fácil y lamentable »: La confusión de los centrales

A pesar de la goleada, el técnico habló abierta y críticamente sobre el único gol encajado por su equipo:

El grave error de los dos centrales: Según Kapadze, ambos defensas centrales cometieron el mismo error durante una salida de balón, y Buxoro aprovechó esa confusión para marcar;

« Si ese gol no hubiera ocurrido... »: El entrenador reveló que sin ese gol lamentable y fácil, el Navbahor podría haber creado 3 o 4 ocasiones claras más desde la primera parte;

Superar la presión: A pesar de la presión de las gradas, el equipo supo reunir fuerzas y sentenció el partido en la segunda mitad.

El secreto de los jugadores altos y la neutralización del arma rival

Kapadze explicó cómo, tras estudiar a fondo a Buxoro, aplicó una táctica específica contra ellos:

Estatura contra el balón parado: Se sabía de antemano que el arma más peligrosa del rival eran las jugadas a balón parado; por ello, se eligió a defensas de gran estatura como Dilshod Komilov y Hamraliyev en lugar de Umar;

Control total: En la práctica, Buxoro no encontró oportunidad de utilizar sus jugadas ensayadas, ya que el ritmo y el control del juego estuvieron totalmente en manos de los de Namangan;

Neutralización del rival: El club de Namangan dominó el centro del campo, privando totalmente a los locales de su estilo de juego habitual.

Bajas en la plantilla y cambios en ataque

Antes del encuentro, el Navbahor tuvo que afrontar serios problemas de personal:

La ausencia de Khusayn y Asad: Ambos jugadores líderes se vieron obligados a perderse este duelo importante debido a un resfriado y una lesión;

La misión de Kojo y Shoxruh: Kojo fue colocado en ataque y, aunque estuvo activo en la primera parte, fue Shoxruhbek Abdurahmonov, desplazado a la línea de ataque en la segunda mitad, quien cumplió perfectamente su misión marcando un gol;

La razón del retraso de los suplentes: El entrenador destacó que introdujo a los suplentes más tarde deliberadamente, ya que los jugadores del once inicial estaban realizando una actuación perfecta sobre el campo.

La flexibilidad táctica y las reflexiones francas de Temur Kapadze demuestran que el Navbahor se ha convertido en un equipo con un carácter sólido, capaz de superar cualquier dificultad y baja en la fase final del campeonato.

En su opinión, ¿la victoria 4-1 de Temur Kapadze fuera de casa contra Buxoro, a pesar de las bajas, es la cumbre de su maestría como entrenador? ¿No le costarán caro al Navbahor estos errores defensivos en los próximos partidos por el título? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan este artículo analítico para los fans de los «halcones» de Namangan!