SpaceX renuncia a limitar la velocidad de Starlink tras las quejas de los usuarios

SpaceX, líder en el sector de tecnologías espaciales, ha dado marcha atrás en su decisión de limitar la velocidad del internet de Starlink, destinado a usuarios de conexiones móviles y por satélite, tras una ola de descontento. El revuelo en Internet y las protestas generalizadas obligaron a la empresa a tomar esta medida, eliminando las restricciones artificiales impuestas a los abonados con un alto consumo de datos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, este conflicto surgió después de que la velocidad del internet por satélite para usuarios domésticos se redujera drásticamente sin previo aviso. Aunque el servicio debía ofrecerse sin restricciones según las condiciones anunciadas, la velocidad cayó hasta los 10 Mbit/s para algunos clientes activos, a pesar de que estos utilizaban el internet mensual sin ningún problema.

Descontento de los usuarios y límites de restricción

Se señala que la bajada de velocidad estaba probablemente vinculada a un determinado volumen de tráfico. Según las observaciones de los usuarios, esta restricción se activaba automáticamente tras descargar 5 TB de datos en un mes o 500 GB en un día. Sin embargo, SpaceX no había publicado cifras oficiales ni límites precisos al respecto.

Para muchos abonados, una caída tan brusca de la velocidad dificultó incluso la simple navegación por páginas web. Los clientes descontentos con la situación expresaron sus quejas masivamente en el foro de Reddit y otras redes sociales, logrando atraer la atención de la empresa sobre el problema surgido.

Reacción del servicio de soporte técnico

Tras los debates en las redes sociales y las peticiones masivas de los clientes, la situación empezó a cambiar positivamente. Algunos abonados indicaron que su velocidad de internet fue restablecida justo después de contactar con el servicio de soporte técnico de SpaceX. Poco después, la empresa comenzó a eliminar gradualmente restricciones similares para otros usuarios.

Cabe destacar que este no es el primer intento de SpaceX para reducir la carga en el sistema Starlink. Anteriormente, en 2022, la empresa planeó introducir un límite de tráfico de alta velocidad de 1 TB al mes para los abonados domésticos. Sin embargo, la entrada en vigor de esta norma se pospuso varias veces y, en mayo de 2023, la idea fue totalmente abandonada, manteniendo el tráfico ilimitado para la tarifa Standard.

Posteriormente, se introdujeron restricciones más estrictas en la tarifa Priority, más cara, donde se estipulaba que la velocidad podía caer hasta 1 Mbit/s una vez agotado el volumen definido. Esta situación también generó malentendidos entre los usuarios, y los últimos acontecimientos han demostrado una vez más que la empresa está dispuesta a escuchar las demandas de sus clientes.