Samsung utiliza a otro Tim Cook en su nuevo anuncio

La división de Samsung en Nueva Zelanda reaccionó de forma original al lanzamiento del primer iPhone plegable, el iPhone Duo. Según Ixbt.com, el anuncio para promocionar el nuevo smartphone Galaxy Z Fold 8 no cuenta con el CEO de Apple, Tim Cook, sino con un ciudadano común que comparte el mismo nombre. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Esta divertida y llamativa maniobra de marketing ha intensificado la competencia en el mundo tecnológico. El nuevo anuncio de Samsung busca comparar no solo las características de los dispositivos, sino también la experiencia de las marcas en el mercado de los gadgets plegables.

Nombre similar y trama inesperada

El «Tim Cook» del anuncio no es el CEO de Apple, sino un agente inmobiliario que trabaja para la empresa Harcourts en Palmerston North, Nueva Zelanda. Samsung aprovechó la coincidencia de nombres para lanzar un nuevo ataque publicitario contra Apple.

Al comienzo del video, se informa a los espectadores que «Tim Cook tiene un anuncio y habla por primera vez sobre Galaxy». Luego, al protagonista se le presenta el nuevo smartphone Galaxy Z Fold 8. Este enfoque despertó un gran interés entre los consumidores y generó debates en las redes sociales.

Competencia en experiencia y especificaciones técnicas

El gigante surcoreano destaca que está muy por delante de su principal competidor en dispositivos plegables. El primer modelo Galaxy Fold de Samsung fue presentado en 2019. Por ello, la campaña publicitaria actual se basa más en años de experiencia que en detalles técnicos.

Lanzado en julio, el Galaxy Z Fold 8 destaca por sus funciones avanzadas. El dispositivo cuenta con una pantalla externa de 5,5 pulgadas y una pantalla interna plegable de 7,6 pulgadas. Con un peso de solo 201 gramos, el fabricante lo presenta como el miembro más ligero de la familia Fold.

Confrontación directa en el mercado

El mercado de los smartphones plegables crece rápidamente. El iPhone Duo presentado por Apple también tiene un diseño tipo «libro» y una pantalla interna de 7,6 pulgadas.

Sin embargo, Samsung mantiene la ventaja en cuanto a peso: el gadget del competidor pesa 254 gramos. Estos factores convierten a los dos buques insignia tecnológicos en rivales implacables en el segmento de los smartphones plegables.