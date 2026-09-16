«Shock tras el 2-0»: El Real Madrid logra una victoria dramática en el campo del Elche

El encuentro de la 6ª jornada de La Liga ofreció a los aficionados al fútbol un thriller clásico, lleno de adrenalina y escenarios inesperados. El Real Madrid, visitando al colista de la liga, el Elche, consiguió una victoria agónica y muy sufrida por 3-2. El partido comenzó con una superioridad absoluta del «club blanco»: tras un tiro libre de Arda Güler, el portero rival Dituro introdujo el balón en su propia portería, y justo antes del descanso, Kylian Mbappé puso el 2-0 en el marcador. Sin embargo, los locales, negándose a rendirse, mostraron un gran coraje en la segunda parte, igualando el encuentro en los minutos 71 y 83 ante la portería de Thibaut Courtois.

Cuando los pupilos de José Mourinho estaban al borde de perder puntos, el joven talento Espi, que entró en el minuto 87 por Trent, marcó el gol de la victoria en el 90+1', salvando a los madrileños de un tropiezo inevitable. Tras este sufrido triunfo, los «merengues» alcanzan los 15 puntos y ocupan la 2ª posición en la tabla. ¿Por qué el Real perdió su ventaja de dos goles, cómo resistió la defensa del Elche a Mbappé y Vinícius, y qué hay detrás de la decisión mágica del minuto 90+1'?

«El 2-0 y la calidad de Mbappé»: El inicio arrollador de los madrileños

Los momentos clave de la primera parte:

Minuto 25 — Tiro libre y autogol: Un potente disparo del joven prodigio turco Arda Güler en una jugada a balón parado fue desviado por el portero del Elche, Dituro, hacia su propia red (0-1);

Minuto 33 — La frialdad de Mbappé: Kylian Mbappé castigó a la defensa rival poco antes del descanso, anotando el segundo gol madridista y consolidando la ventaja (0-2);

La ilusión del control total: Dominando los primeros 45 minutos, los madrileños se relajaron, pensando que el destino del partido ya estaba decidido.

El golpe inesperado del Elche: 12 minutos de desconcierto

La terrible presión que sufrió la defensa del Real en la segunda mitad:

Minuto 71 — La respuesta de Osorio: Osorio encontró el camino a la portería de Courtois, reavivando la intriga (1-2);

Minuto 83 — El empate sensacional de Nino: A pocos minutos del final, Nino puso el 2-2, haciendo vibrar a todo el estadio;

Courtois y los errores defensivos: La línea defensiva formada por Konaté, Hien y Cucurella cometió varios errores ante los rápidos contraataques rivales.

Minuto 90+1: El heroísmo histórico de Espi desde el banquillo

La genial rotación de José Mourinho y la lucha por la victoria:

Cambio en el minuto 87: José Mourinho dio entrada al joven atacante Espi en lugar de un agotado Trent Alexander-Arnold;

El gol salvador en el 90+1': En el tiempo de descuento, Espi mostró gran agilidad en el área para enviar el balón a la red y dar al Real 3 puntos de oro (2-3);

Situación en la tabla: Tras esta victoria, los «merengues» suman 15 puntos y mantienen la 2ª plaza, mientras que el Elche, tras una lucha heroica, sigue en la parte baja con 2 puntos.

A través de esta dramática prueba en el campo del Elche, el Real Madrid ha comprendido que en el camino al título cualquier relajación cuesta caro, pero el espíritu de no rendirse hasta el final volvió a marcar la diferencia.

¿En tu opinión, Real Madrid¿Qué causó que el Real casi perdiera puntos tras ir ganando 2-0 al colista? ¿Errores defensivos o exceso de confianza? ¿El gol de Espi en el 90+1' le asegurará un puesto en el once inicial? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este resumen de La Liga con todos tus amigos!