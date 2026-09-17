China lanza nuevos satélites para SatNet, su alternativa a Starlink

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China lanza nuevos satélites para SatNet, su alternativa a Starlink

China ha dado un paso importante en el desarrollo de la exploración espacial y su red global de Internet. El país ha puesto en órbita con éxito un nuevo grupo de satélites de comunicación de órbita baja para su proyecto SatNet. Se espera que esta iniciativa intensifique la competencia en el mercado global de Internet satelital. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según datos de Ixbt.com, el lanzamiento se realizó el 17 de septiembre a las 08:32 hora de Pekín, desde el cosmódromo de Wenchang en la isla de Hainan. El grupo 25 de la constelación SatNet fue lanzado con éxito al espacio mediante el cohete portador CZ-12. La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) confirmó oficialmente el éxito de la misión.

Tecnología de cohetes de nueva generación

El cohete CZ-12 lanzado al espacio es un moderno vehículo de lanzamiento de dos etapas de combustible líquido con características técnicas únicas. Su empuje inicial es de 5000 kW y el cohete tiene una longitud de 59 metros. Además, el diámetro de su cofia puede ser de 5,2 o 4,2 metros dependiendo del volumen de la carga útil.

Este cohete es capaz de transportar una carga útil de al menos 12 toneladas a la órbita terrestre baja y hasta 6 toneladas a la órbita heliosíncrona. Este lanzamiento es el octavo en la historia del CZ-12 y el cuarto realizado en 2026.

Programa espacial a gran escala

China está expandiendo sistemáticamente su infraestructura espacial y desarrollando rápidamente sistemas de satélites de comunicación, navegación y meteorología. Actualmente, el país no solo opera su propia estación espacial nacional en órbita terrestre, sino que también prueba tecnologías para futuras exploraciones lunares.

Las actividades del país no se limitan a las órbitas terrestre y lunar. Los círculos científicos chinos también estudian profundamente las posibilidades de futuras misiones a Marte y asteroides. Cabe recordar que China estableció su propio récord en el sector espacial al realizar 92 lanzamientos solo en 2025.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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