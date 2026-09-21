«¡Felicito tal designación!»: Mourinho critica el arbitraje del derbi

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«¡Felicito tal designación!»: Mourinho critica el arbitraje del derbi

Tras la finalización del intenso derbi madrileño, correspondiente a la 7ª jornada de La Liga, ha estallado un nuevo escándalo arbitral de gran magnitud en el mundo del fútbol. En el «Metropolitano», tras un encuentro que terminó con la victoria del «Atlético» por 2-1, el entrenador del «Real Madrid», José Mourinho, lanzó acusaciones duras e irónicas contra el árbitro principal Miguel Ángel Ortiz Arias y el equipo arbitral liderado por el árbitro VAR Trujillo.

El suceso que decidió el destino del partido en el minuto 50 —la expulsión directa del defensa Dean Huijsen y el polémico penalti señalado contra el «Real»— provocó la furia del técnico portugués. En declaraciones al diario Marca, Mourinho «felicitó» abiertamente al Comité Técnico de Árbitros de España por designar a un árbitro de 41 años para un derbi de tal nivel, subrayando que el senior Trujillo, sentado en la sala VOR, tiene un rico «historial oscuro» contra el «Real».

¿Acaso esta declaración de Mourinho provocará una nueva sanción disciplinaria en La Liga?, ¿fueron realmente cuestionables las decisiones en el derbi y qué impacto tendrá este escándalo en la carrera por el título del «Real»?

«Árbitro de partidos pequeños y un rico historial VAR»: Mourinho en rueda de prensa

Las citas más polémicas del entrenador del «Real» ante la prensa:

  • Crítica a la inexperiencia e incompetencia: «Al árbitro le faltó experiencia para dirigir un derbi. Tiene 41 años. Es un árbitro débil que solo ha dirigido partidos pequeños»;

  • Ironía hacia el Comité de Árbitros: «Felicito al Comité de Árbitros por realizar tal designación para un partido tan importante»;

  • Acusación abierta al árbitro VAR: «Pero el senior Trujillo tiene una historia particular con el «Real». Lo hemos visto en la Copa, en los partidos contra el «Girona» y «Osasuna». Es un VAR con un historial muy rico»;

  • El punto de inflexión decisivo: La expulsión de Huijsen y el penalti señalado dejaron al «club blanco», con 10 jugadores, en una situación táctica compleja;

  • El factor principal de la derrota: El equipo de Mourinho explicó la derrota en el derbi (1-2) no por errores tácticos, sino precisamente por las decisiones unilaterales del equipo arbitral.

Derbi madrileño: Decisiones arbitrales y acta del partido

Análisis de las situaciones polémicas en el encuentro entre el «Atlético» y el «Real»:

Indicadores y criterios

Datos y detalles

Encuentro y resultado

«Atlético» 2-1 «Real» (La Liga, 7ª jornada)

Árbitro principal

Miguel Ángel Ortiz Arias (41 años)

Árbitro VAR

Senior Trujillo (mencionados conflictos previos con el «Real»)

Decisión decisiva

Minuto 50: Tarjeta roja a Dean Huijsen y penalti

Consecuencia del penalti

Aleix Grimaldo abrió el marcador en el minuto 53

Valoración de Mourinho

«Un árbitro solo digno de dirigir partidos pequeños»

Análisis de expertos: ¿A qué apunta el ataque de Mourinho?

Conclusiones principales de analistas del fútbol español y expertos deportivos:

  • Desviar la atención del equipo: José Mourinho utilizó su táctica clásica, trasladando la presión de los jugadores a los árbitros para explicar la derrota en el derbi (Mbappé y Vinícius sin marcar);

  • Crisis en el sistema arbitral de La Liga: En España, la designación de árbitros y las conclusiones contradictorias del sistema VAR están recibiendo serias quejas no solo del «Real», sino también de otros grandes clubes;

  • Riesgo de sanción disciplinaria: Por sus acusaciones personales y la ironía hacia el Comité, el Comité de Disciplina de La Liga podría sancionar a Mourinho con varios partidos de suspensión;

  • Situación en la tabla: Tras esta derrota, el «Real» se mantiene 3º con 15 puntos, a 6 puntos del «Barcelona» (21 puntos), lo que aumenta la tensión en el cuerpo técnico.

Esta airada salida de José Mourinho indica que, aunque el derbi madrileño terminó en el campo, su continuación en la prensa y los despachos será larga.

¿Cree que la tarjeta roja directa y el penalti a Dean Huijsen fueron correctos o el árbitro realmente no estaba preparado para un partido de nivel de derbi? ¿Son legítimas las acusaciones de José Mourinho o es una forma de justificar la derrota? ¡Deje sus opiniones y análisis en los comentarios y comparta el análisis del escándalo más sonado del derbi madrileño con todos los amantes del fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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