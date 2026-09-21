«Hemos ganado merecidamente»: Mirjalol Qosimov revela el secreto de la remontada en Zomin

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«Hemos ganado merecidamente»: Mirjalol Qosimov revela el secreto de la remontada en Zomin

En un intenso enfrentamiento correspondiente a la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el equipo AGMK de Olmaliq demostró una gran fuerza de voluntad y carácter ante el anfitrión Sogdiana en Zomin. Tras encajar un gol en la primera parte y estar al borde de la derrota, los de Olmaliq tomaron el control del partido en la segunda mitad y lograron una victoria crucial y valiosa por 2:1 fuera de casa.

Al finalizar el encuentro, el entrenador del AGMK y leyenda del fútbol uzbeko, Mirjalol Qosimov, participó en la rueda de prensa, donde habló abiertamente sobre el desarrollo dramático del partido, el error en la jugada a balón parado, la recuperación mental del equipo en la segunda parte y los planes futuros. El técnico elogió el coraje de sus jugadores hasta los últimos segundos, agradeció a los fieles aficionados que viajaron desde Olmaliq y anunció que el equipo se marcha a un breve descanso por la fecha FIFA con un excelente estado de ánimo.

¿Qué ventaja estratégica han obtenido los pupilos de Qosimov en la lucha por los puestos de honor tras esta victoria heroica, y qué pruebas importantes le esperan al AGMK tras el parón de selecciones?

«Error, voluntad y buen ánimo antes del descanso»: Qosimov en rueda de prensa

Las declaraciones y puntos más importantes del técnico del AGMK:

  • El error en la primera parte: «Se enfrentaron dos equipos dignos. Encajamos un gol de balón parado en la primera parte, el Sogdiana no perdonó nuestro error»;

  • La voluntad en la segunda parte: «Los chicos encontraron fuerzas, tomamos el control del juego y ganamos merecidamente»;

  • Agradecimiento a los aficionados de Olmaliq: «Gracias a nuestros aficionados que vinieron desde Olmaliq para apoyar al equipo. Nuestros jugadores lucharon hasta el final y conseguimos los tres puntos»;

  • Breve descanso y planes: «Ahora comienzan las concentraciones de la selección nacional y los partidos amistosos. Por eso nos vamos a un breve descanso con buen ánimo, luego nos prepararemos para los siguientes partidos».

Superliga 22ª jornada: Estadísticas del partido Sogdiana — AGMK (1:2)

Acta del partido e información clave en Zomin:

Indicadores y aspectos

Sogdiana (Local)

AGMK (Visitante)

Resultado final

1

2

Escenario del partido

Abrió el marcador de balón parado en la 1ª parte

Tomó la iniciativa y marcó 2 goles en la 2ª parte

Puntos obtenidos

0 puntos

3 puntos (Importante victoria fuera de casa)

Estado de ánimo

Derrota dolorosa

Partida al descanso con alta moral

Valoración del entrenador

No pudo mantener el resultado

«Hemos ganado merecidamente»

Análisis de expertos: ¿Cuál es la fuerza del equipo de Mirjalol Qosimov?

Conclusiones de analistas deportivos y expertos en fútbol nacional:

  • Hábito de no rendirse: La capacidad del AGMK para remontar un partido fuera de casa tras ir perdiendo demuestra la mentalidad ganadora consolidada en el equipo;

  • Eficacia de los cambios tácticos: Las instrucciones del entrenador en el descanso y el control total del centro del campo fueron los factores decisivos para romper la defensa rival;

  • Puntos de oro antes del descanso: Esta victoria, lograda antes de la concentración de las selecciones, aporta tranquilidad mental al equipo y facilita la preparación para las próximas jornadas.

El AGMK, dirigido por Mirjalol Qosimov, ha demostrado una vez más, con su éxito en Zomin, que es uno de los equipos más fuertes y competitivos del campeonato.

¿Cree que el juego heroico del equipo de Mirjalol Qosimov les ayudará a alcanzar los puestos de honor esta temporada? ¿Qué papel jugó la táctica del entrenador en la victoria del AGMK? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el análisis de los partidos más interesantes del fútbol uzbeko con todos los aficionados!

AGMKSogdianaMirjalol QosimovSuperliga de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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