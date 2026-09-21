Presentación de las nuevas tabletas insignia de la serie Samsung Galaxy Tab S12

Según WinFuture y el reconocido informante Roland Quandt, Samsung ha revelado las especificaciones técnicas detalladas de sus tabletas insignia de nueva generación: la Galaxy Tab S12+ y la Galaxy Tab S12 Ultra. En 2026, el gigante surcoreano decidió reintroducir una versión Plus mientras prescindía del modelo base Galaxy Tab S12. Como resultado, la nueva familia consistirá solo en dos dispositivos avanzados. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las capacidades de pantalla de los nuevos dispositivos también han mejorado significativamente. En particular, el modelo Galaxy Tab S12+ estará equipado con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 12,6 pulgadas con una resolución de 2800 × 1752 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. La versión más grande, la Galaxy Tab S12 Ultra, contará con una enorme pantalla de 14,6 pulgadas con una resolución de 2960 × 1848 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Se destaca que el famoso lápiz S Pen de la marca estará incluido con cada tableta.

Rendimiento y capacidades de memoria

La plataforma de hardware de las tabletas es idéntica, funcionando con el procesador MediaTek Dimensity 9500. Ambos modelos se ofrecerán con 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento interno de 256 o 512 GB. La versión más avanzada, la Galaxy Tab S12 Ultra, contará con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento flash. Afortunadamente, Samsung ha conservado la ranura para tarjetas microSD, permitiendo a los usuarios utilizar tarjetas de memoria de hasta 2 TB.

En cuanto a las capacidades ópticas, las cámaras principales apenas han cambiado. Cada dispositivo cuenta con un sensor principal de 13 MP, con la adición de un módulo ultra gran angular de 8 MP en la versión Ultra. La cámara frontal en ambos modelos es un objetivo de 12 MP.

Autonomía y protección

En cuanto a la capacidad de la batería, la Galaxy Tab S12+ tendrá una batería ligeramente mayor que su predecesora, con 10 600 mAh. La Tab S12 Ultra contará con una batería aún mayor de 11 600 mAh. Ambas tabletas admiten tecnología de carga rápida de 45 W. En cuanto al peso, la Galaxy Tab S12+ pesa 555 gramos, mientras que la Galaxy Tab S12 Ultra pesa 693 gramos.

Con un cuerpo de aluminio, estos dispositivos cuentan con protección contra agua y polvo según el estándar IP68. El modelo más pequeño está equipado con dos altavoces estéreo, mientras que la versión Ultra tiene cuatro. Los clientes podrán elegir entre modelos Wi-Fi y 5G, requiriéndose un pago adicional de 200 euros por el módem compatible con 5G.

Precios y fecha de lanzamiento

Los dispositivos funcionarán con la interfaz One UI 9.0 basada en Android 17 desde su lanzamiento. Las ventas están programadas para comenzar oficialmente el 7 de octubre de 2026. Las tabletas estarán disponibles en colores gris y plata. En cuanto a los precios, comenzarán desde 1300 euros para la Galaxy Tab S12+ y desde 1540 euros para la Galaxy Tab S12 Ultra.