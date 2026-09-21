«Aunque seas Mourinho...»: Simeone responde a la polémica arbitral del derbi

Tras un intenso derbi madrileño correspondiente a la 7ª jornada de La Liga, la guerra dialéctica entre dos grandes entrenadores ha alcanzado un nuevo nivel. En el «Metropolitano» El entrenador del Atlético, Diego Simeone, tras vencer al Real Madrid por 2-1, compartió sus impresiones en DAZN. No solo analizó los éxitos tácticos de su equipo, sino que también respondió a las duras críticas de su homólogo José Mourinho sobre el arbitraje.

El técnico argentino destacó que tomaron la iniciativa desde la primera parte, que el rival apenas tuvo ocasiones claras y que, tras lograr la superioridad numérica, la aprovecharon al máximo para dar el golpe definitivo gracias a Jonathan David. Al abordar las airadas protestas de Mourinho contra los árbitros, Simeone recordó con calma que el respeto a los colegiados es obligatorio: «Aunque seas Mourinho, no todo está permitido en el campo».

¿Cómo logró Simeone frenar a la plantilla estelar del Real, cuánto cambió el destino del partido el polémico penalti de Giuliano Simeone y hasta qué punto esta victoria aumenta las ambiciones de título de los «colchoneros»?

«Control, penalti y respuesta a Mourinho»: las tesis de Simeone en DAZN

Los puntos más importantes y las citas destacadas del entrenador del Atlético:

Superioridad táctica en la primera parte: «Controlamos muy bien el partido en la primera mitad, el rival no tuvo ninguna ocasión clara de gol»;

El punto de inflexión del partido: «Hay episodios cruciales que pueden cambiar el curso del partido: la situación con Giuliano y el penalti fueron precisamente eso»;

Aprovechar la superioridad numérica: Tras la expulsión del defensa rival, el Atlético aumentó la presión y consolidó la diferencia en el marcador gracias al gol de Jonathan David;

Una respuesta contundente a Mourinho: «No tengo nada que comentar al respecto. Son cosas que pasan en el fútbol. A veces las decisiones caen de tu lado y otras veces al revés»;

El límite del respeto a los árbitros: «No hay que perder el respeto a los árbitros. Aunque seas Mourinho, no todo te está permitido».

Derbi madrileño: el choque de posturas entre Simeone y Mourinho

Comparativa de las visiones de ambos entrenadores sobre el encuentro en el «Metropolitano»:

Indicadores y aspectos Diego Simeone (Atlético) José Mourinho (Real) Resultado final 2-1 (Victoria y ascenso al 2º puesto) 1-2 (Derrota y descenso al 3º puesto) Valoración del arbitraje y penalti «Son lances del juego, las decisiones a veces te favorecen y otras te perjudican» «Árbitro débil e inexperto, el VAR tiene una larga historia con el Real» Clave del partido Control en la primera parte y conversión de la superioridad numérica en gol Táctica desbaratada por la expulsión de Heysen Actitud hacia los árbitros «No hay que perder el respeto, no todo está permitido» Ataque irónico al comité arbitral y al sistema

Expertise futbolística: ¿Por qué la respuesta de Simeone zanja la polémica del derbi?

Conclusiones principales de los analistas y expertos del fútbol europeo:

Superioridad mental: Diego Simeone evitó entrar en la polémica sobre las jugadas dudosas, tratándolas como parte natural del fútbol, lo que supuso un golpe de frialdad ante el nerviosismo del bando rival;

Reconocimiento de la victoria táctica: El Real no pudo organizar ni un solo ataque claro en 90 minutos; incluso el gol de Rüdiger fue fruto de un ataque desesperado en los últimos minutos;

El factor Giuliano y David: El entrenador evaluó correctamente que las acciones rápidas de su hijo Giuliano Simeone, provocando penalti y tarjeta roja, fueron el momento decisivo del partido;

Situación en la tabla de La Liga: Esta victoria coloca al Atlético en el 2º puesto con 16 puntos, superando al Real y convirtiéndose en el principal perseguidor del FC Barcelona.

Esta reacción de Diego Simeone demostró que el Atlético superó a su rival no solo en el campo, sino también en la batalla mediática.

¿Crees que la frase de Diego Simeone sobre Mourinho «Aunque seas Mourinho, no todo está permitido» es justa, o tenía motivos el técnico portugués para estar enfadado con los árbitros? ¿Consideras que el Atlético está más cerca del título esta temporada que el Real? ¡Deja tus opiniones y análisis en los comentarios y comparte las declaraciones del derbi más caliente de La Liga con todos los aficionados al fútbol!