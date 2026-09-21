Victoria impecable en San Siro: ¡el Milan aplasta al Lecce 3-0!

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Victoria impecable en San Siro: ¡el Milan aplasta al Lecce 3-0!

En el último partido que cerró la 5.ª jornada de la Serie A, el Milan ofreció una verdadera clase magistral ante su afición. En el encuentro disputado en el estadio San Siro, los pupilos de Ruben Amorim recibieron a un peligroso Lecce, logrando una contundente victoria por 3-0. Los locales tomaron la iniciativa desde los primeros minutos, abriendo el marcador al minuto 14 gracias a un preciso disparo de Christian Pulisic.

Manteniendo su intensidad ofensiva en la segunda mitad, los «rossoneri» ampliaron la ventaja con goles de Adrien Rabiot al minuto 61 y de Diego Moreira, quien entró desde el banquillo, al minuto 73. Tras este triunfo, el Milan suma 11 puntos, ascendiendo al 5.º lugar de la tabla y acercándose a los líderes; el Lecce, con 6 puntos, se mantiene en la 12.ª posición.

¿Qué aire nuevo ha traído Ruben Amorim al juego del Milan, cómo el tándem Modrić y Rabiot tomó el control total del mediocampo y qué impacto tendrá esta gran victoria en la lucha del equipo por el Scudetto?

«Inicio de Pulisic y punto final de Moreira»: el desarrollo de los eventos en San Siro

Los momentos más destacados y los puntos de inflexión del encuentro:

  • El gol rápido de Pulisic: Al minuto 14, Christian Pulisic mostró rapidez en el área rival para abrir el marcador y dar tranquilidad mental al equipo;

  • Clase magistral de Rabiot: Al minuto 61, el mediocampista Adrien Rabiot aumentó la diferencia, consolidando la superioridad del Milan;

  • El cambio efectivo de Moreira: Diego Moreira, quien entró al campo al minuto 70 en lugar de Saelemaekers, anotó solo 3 minutos después (minuto 73);

  • La portería imbatida: Mike Maignan y los defensas centrales, Pavlović y De Winter, no permitieron ni una sola ocasión clara a los delanteros del Lecce durante todo el partido;

  • El debut de una joven estrella: Al minuto 89, el canterano Francesco Camarda ingresó al campo, recibiendo una ovación de la afición.

Serie A 5.ª jornada: Estadísticas del encuentro Milan — Lecce

Cifras clave y ficha técnica del partido:

Indicadores y criterios

Milan (Local)

Lecce (Visitante)

Resultado final

3

0

Goleadores

C. Pulisic 14, A. Rabiot 61, D. Moreira 73

Portero imbatido

Mike Maignan (portería a cero)

Wladimiro Falcone (3 goles)

Puntos acumulados

11 puntos

6 puntos

Posición en la tabla

Ascendió al 5.º lugar

Se mantuvo en el 12.º lugar

Entrenadores

Ruben Amorim

Luca Gotti

Cambios decisivos

Entradas de Moreira y Loftus-Cheek al minuto 70

Rotaciones en los minutos 46, 70 y 82

Análisis de fútbol: Expertos Sobre el Milan de Ruben Amorim

Conclusiones principales de los analistas de fútbol italiano y europeo:

  • Alta calidad y experiencia en el mediocampo: La pareja Luka Modrić y Adrien Rabiot controló el ritmo del juego a la perfección, sin dejar oportunidad al rival en la transición ofensiva;

  • Cálculo preciso de Amorim en las rotaciones: Los cambios realizados al minuto 70 produjeron el tercer gol en solo 3 minutos, lo que demuestra que el cuerpo técnico siente la dinámica del juego a la perfección;

  • Solidez de la línea defensiva: El dúo Pavlović y De Winter no perdió duelos aéreos ni terrestres; mantener la portería a cero durante 90 minutos demuestra el equilibrio del equipo;

  • La lucha por el Scudetto se calienta: Con 11 puntos tras 5 jornadas y en el 5.º puesto, el Milan cumple con su objetivo de mantenerse cerca de los líderes y presionar en la carrera por el título.

Esta victoria amplia y convincente en San Siro demuestra que el Milan, bajo la dirección de Amorim, se está convirtiendo en una fuerza cada vez más estable y temible.

¿Crees que el Milan de Ruben Amorim puede convertirse en el principal candidato al título de la Serie A esta temporada? ¿Cómo evalúas el desempeño del tándem Modrić-Rabiot en el mediocampo? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis exclusivo del campeonato italiano con todos los amantes del fútbol!

MilanLecceRuben AmorimSan SiroSerie A
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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