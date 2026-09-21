Xiaomi lanza un nuevo refrigerador de tres compartimentos por 220 dólares

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Xiaomi lanza un nuevo refrigerador de tres compartimentos por 220 dólares

La marca Xiaomi, bien posicionada en el mercado de electrodomésticos, ha lanzado en China su nuevo refrigerador de tres compartimentos Xiaomi Mijia. Según ixbt.com, teniendo en cuenta los subsidios gubernamentales, el precio del dispositivo es de 1499 yuanes, o aproximadamente 220 dólares. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Este nuevo electrodoméstico destaca por su compacidad y funcionalidad. Con un volumen total de 271 litros, el dispositivo ocupa solo 0,34 metros cuadrados de espacio, lo que supone una gran ventaja para cocinas pequeñas.

Estructura interna y distribución de volúmenes

Los compartimentos principales del refrigerador están adaptados a diferentes necesidades. El compartimento de refrigeración principal tiene una capacidad de 151 litros, mientras que el congelador ocupa 85 litros. Los 35 litros restantes corresponden a una zona de temperatura controlada por separado.

Esta zona especial permite ajustar la temperatura entre -20 y 5 grados con una precisión de un grado. La parte central puede utilizarse como espacio de refrigeración adicional o cambiarse directamente al modo de congelación.

Capacidades técnicas y ahorro de energía

Si la parte central se ajusta al modo de congelación, la capacidad total del refrigerador aumenta. Para comodidad del usuario, el dispositivo cuenta con estantes ajustables, dos cajones y una zona especial para organizar los productos.

Tecnológicamente, el modelo está equipado con un sistema de circulación de aire de 360 grados que evita la formación de escarcha. También cuenta con un compresor de frecuencia variable, un ventilador y cinco sensores de temperatura.

Un módulo especial basado en iones de plata proporciona una protección antibacteriana de hasta el 99,99 % y ayuda a eliminar los malos olores. Con una eficiencia energética de clase 1, este refrigerador consume solo 0,64 kWh al día y su nivel de ruido no supera los 36 decibelios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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