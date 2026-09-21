Xiaomi presenta su nuevo dispensador que calienta agua en tres segundos

Xiaomi ha presentado en el mercado chino su nuevo dispositivo inteligente, el Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro, capaz de producir agua hirviendo en solo tres segundos. Según ixbt.com, el precio de esta innovación tecnológica es de 60 dólares y su venta está programada para el 28 de septiembre de este año. Sobre esto, Ixbt.com informa. lo siguiente.

La característica principal de este dispositivo es su moderno sistema de calentamiento de flujo continuo. A diferencia de los dispositivos tradicionales, este dispensador no calienta agua almacenada previamente en un depósito, sino que la calienta directamente durante el proceso de suministro.

Capacidades técnicas y modos de calentamiento

Según el fabricante, el agua dentro del elemento calefactor alcanza los 100 grados a presión atmosférica normal. El circuito principal de agua, el calentador y el depósito están fabricados completamente en acero inoxidable de grado alimenticio, lo que garantiza la seguridad en su uso.

Para la comodidad de los usuarios, el dispositivo cuenta con cuatro modos de temperatura predeterminados:

25 grados para agua a temperatura ambiente

45 grados para preparar fórmulas infantiles

75 grados, ideal para preparar té

100 grados para agua hirviendo directa

Además, el usuario puede seleccionar manualmente cualquier temperatura precisa para adaptarla a diversas bebidas o necesidades domésticas diarias.

Comodidad adicional y automatización

El Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro está equipado con un práctico depósito extraíble de 2,8 litros. Si es necesario, el usuario también puede conectarlo a un recipiente de mayor capacidad u otra fuente de agua externa mediante una manguera flexible especial.

La parte frontal del dispositivo cuenta con una moderna pantalla LED digital que se ilumina automáticamente al colocar un vaso en la base. A través de esta pantalla, es muy fácil monitorear el modo de temperatura seleccionado y el progreso del proceso.

Además, el dispositivo incluye una función de limpieza automática que enjuaga y limpia las tuberías internas de forma autónoma. El progreso del proceso de limpieza también se muestra directamente en la pantalla integrada.