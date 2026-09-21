Vivo presenta la nueva serie X500 con procesador Dimensity 9600 Pro

La reconocida empresa china Vivo ha presentado oficialmente sus nuevos smartphones insignia, los modelos Vivo X500 Pro y X500 Pro Max, que están generando gran interés en el mercado móvil. Según ixbt.com, estos dispositivos son los primeros en el mundo en funcionar con el procesador de alto rendimiento MediaTek Dimensity 9600 Pro y destacan por sus tecnologías avanzadas. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Tecnologías de pantalla avanzadas y diversos tamaños

Atendiendo a las demandas actuales de los usuarios, los nuevos modelos han recibido mejoras significativas en cuanto a la pantalla. Los smartphones están equipados con paneles que utilizan el nuevo material fluorescente Q11, desarrollado en colaboración con BOE. Este panel admite una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 144 Hz y un brillo de hardware mínimo de 1 nit.

Además, las pantallas cuentan con tecnologías Dolby Vision, HDR10+, Circular Polarization 2.0 y certificación SGS de protección ocular. El X500 Pro posee una pantalla compacta de 6,36 pulgadas, mientras que el X500 Pro Max viene con una pantalla Q11 Zeiss Master Color Screen de 6,85 pulgadas y resolución 2K.

Cámaras profesionales Zeiss

El aspecto principal en el que se centran los smartphones es en sus capacidades fotográficas. Ambos dispositivos están equipados con sistemas ópticos Zeiss mejorados. El módulo principal utiliza la tecnología VCS 4.0, revestimiento Zeiss T* y un cristal azul especial para bloquear la luz no deseada. El nuevo sensor BlueTouch 900 proporciona un rango dinámico de hasta 17 EV.

La característica más destacada del X500 Pro Max es su teleobjetivo Zeiss APO de 200 megapíxeles basado en el sensor Blueprint x Samsung HP0 de 1/1,4 pulgadas. Ofrece un zoom de hardware de 4x sin pérdida de calidad. El X500 Pro estándar también cuenta con un teleobjetivo Zeiss APO con sensor Blueprint x Sony LYTIA 610, con una distancia focal anunciada de 85 mm.

Capacidad de batería y detalles de la presentación

La autonomía de los dispositivos también está a un nivel superior. El modelo X500 Pro funciona con una batería de 6510 mAh, mientras que el X500 Pro Max incorpora una batería de 8000 mAh. Ambos smartphones admiten carga por cable de 90 W y carga inalámbrica de 40 W.

Los compradores pueden adquirir estos buques insignia en cuatro colores atractivos: Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography y Earth Echo. Además, durante el evento, se presentó al público el modelo base de la serie, el Vivo X500.