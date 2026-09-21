Vivo presenta la nueva serie X500 con procesador Dimensity 9600 Pro

·2·Tecnología
Vivo presenta la nueva serie X500 con procesador Dimensity 9600 Pro

La reconocida empresa china Vivo ha presentado oficialmente sus nuevos smartphones insignia, los modelos Vivo X500 Pro y X500 Pro Max, que están generando gran interés en el mercado móvil. Según ixbt.com, estos dispositivos son los primeros en el mundo en funcionar con el procesador de alto rendimiento MediaTek Dimensity 9600 Pro y destacan por sus tecnologías avanzadas. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Tecnologías de pantalla avanzadas y diversos tamaños

Atendiendo a las demandas actuales de los usuarios, los nuevos modelos han recibido mejoras significativas en cuanto a la pantalla. Los smartphones están equipados con paneles que utilizan el nuevo material fluorescente Q11, desarrollado en colaboración con BOE. Este panel admite una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 144 Hz y un brillo de hardware mínimo de 1 nit.

Además, las pantallas cuentan con tecnologías Dolby Vision, HDR10+, Circular Polarization 2.0 y certificación SGS de protección ocular. El X500 Pro posee una pantalla compacta de 6,36 pulgadas, mientras que el X500 Pro Max viene con una pantalla Q11 Zeiss Master Color Screen de 6,85 pulgadas y resolución 2K.

Cámaras profesionales Zeiss

El aspecto principal en el que se centran los smartphones es en sus capacidades fotográficas. Ambos dispositivos están equipados con sistemas ópticos Zeiss mejorados. El módulo principal utiliza la tecnología VCS 4.0, revestimiento Zeiss T* y un cristal azul especial para bloquear la luz no deseada. El nuevo sensor BlueTouch 900 proporciona un rango dinámico de hasta 17 EV.

La característica más destacada del X500 Pro Max es su teleobjetivo Zeiss APO de 200 megapíxeles basado en el sensor Blueprint x Samsung HP0 de 1/1,4 pulgadas. Ofrece un zoom de hardware de 4x sin pérdida de calidad. El X500 Pro estándar también cuenta con un teleobjetivo Zeiss APO con sensor Blueprint x Sony LYTIA 610, con una distancia focal anunciada de 85 mm.

Capacidad de batería y detalles de la presentación

La autonomía de los dispositivos también está a un nivel superior. El modelo X500 Pro funciona con una batería de 6510 mAh, mientras que el X500 Pro Max incorpora una batería de 8000 mAh. Ambos smartphones admiten carga por cable de 90 W y carga inalámbrica de 40 W.

Los compradores pueden adquirir estos buques insignia en cuatro colores atractivos: Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography y Earth Echo. Además, durante el evento, se presentó al público el modelo base de la serie, el Vivo X500.

VivoSmartphonesDimensity 9600 ProZeissTecnologías
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La NASA sobreestimó el desplazamiento estacional del centro de la TierraLa NASA sobreestimó el desplazamiento estacional del centro de la TierraHoy, 20:26Los smartphones Xiaomi 18 Pro y Pro Max incluirán una función de pantalla privadaLos smartphones Xiaomi 18 Pro y Pro Max incluirán una función de pantalla privadaHoy, 19:55Google regresa al mercado con los nuevos portátiles GooglebookGoogle regresa al mercado con los nuevos portátiles GooglebookHoy, 19:30Vivo presenta los flagships X500 Pro y X500 Pro Max con cámaras Zeiss y SonyVivo presenta los flagships X500 Pro y X500 Pro Max con cámaras Zeiss y SonyHoy, 18:56Huawei presenta su primer ordenador de sobremesa con HarmonyOSHuawei presenta su primer ordenador de sobremesa con HarmonyOSHoy, 15:25Problemas de rendimiento detectados en el iPhone 18 Pro debido a iOS 27Problemas de rendimiento detectados en el iPhone 18 Pro debido a iOS 27Hoy, 13:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27