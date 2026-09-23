Cristiano Ronaldo confirma que continuará su carrera internacional y apunta a los 1000 goles

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, admitió haber considerado seriamente poner fin a su carrera internacional tras la decepción en la Copa del Mundo, pero ahora tiene la intención de continuar y alcanzar la marca de los 1000 goles. Según información difundida por The Guardian, el experimentado delantero reflexionó profundamente sobre su futuro y decidió extender su racha de récords con la selección. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que la selección de Portugal quedó eliminada prematuramente de la Copa del Mundo de verano en los octavos de final, tras una ajustada derrota ante España en un partido intenso. Tras esta decepción, el delantero analizó seriamente su futuro en el equipo nacional y evaluó sus capacidades.

Reflexiones sobre el futuro y una misión importante en la selección

Cristiano Ronaldo no ocultó que la posibilidad de poner fin a su carrera internacional fue objeto de un serio debate. Según el delantero, es una persona que siempre reflexiona sobre sus decisiones, su futuro y su presente.

« Sí, lo he pensado. Por supuesto, siempre pienso en mis decisiones, en mi futuro y en mi situación actual. Soy un pensador, por eso estoy aquí hoy, y eso significa que continuaré mi carrera », subrayó el goleador.

Ayudar a los jóvenes y el objetivo principal: los goles

Llegar a los 42 años no es un obstáculo para el legendario futbolista. Está decidido a aportar valor al equipo, no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Apoyar a la nueva generación que surge en la selección de Portugal se ha convertido en una de sus prioridades.

« Todavía creo que puedo ayudar a la selección nacional a alcanzar sus objetivos. Puedo aportar mi ayuda no solo con goles, sino también fuera del campo. Hay una nueva generación en el equipo, pero mi misión principal sigue siendo marcar goles y ayudar al equipo a ganar », añadió el delantero.

El jugador también declaró que si sintiera que ya no es necesario para el equipo o que tiene un impacto negativo en el ambiente, se iría por voluntad propia sin dudarlo. Señaló que, en cuanto el equipo no necesite sus servicios, él sería el primero en dar un paso al costado.