El delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, reaccionó de manera diplomática a las críticas de la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro y los rendimientos individuales. El capitán de la selección inglesa prefirió reconocer el talento de su rival en lugar de responder a posibles ataques, subrayando que se centra en su trabajo en el campo. Así lo informa Goal.com informa .

La controversia comenzó después de que la joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, dijera en una entrevista que el «Balón de Oro no debería darse a un jugador solo por marcar 80 goles, sino al mejor jugador global del planeta». Este comentario fue interpretado por muchos como una alusión directa al delantero del Bayern, Harry Kane, quien ha mostrado resultados destacados durante la temporada.

Según ixbt.com, Harry Kane es uno de los principales candidatos a este prestigioso premio gracias a sus excelentes resultados en la temporada 2025-26, incluyendo 73 goles marcados en todas las competiciones con su club y selección. El delantero inglés reaccionó a estas polémicas declaraciones tras anotar su gol número 100 en la Bundesliga.

La diplomacia de Kane y la respuesta firme de la directiva del Bayern

El Bayern venció 7-0 al Union Berlin, y tras el encuentro, Harry Kane prefirió no intensificar las palabras de Yamal. El futbolista inglés mostró serenidad: «No sé en qué sentido lo dijo. Yamal es un jugador increíble. Ha tenido una temporada fantástica, al igual que otros».

Asimismo, el experimentado delantero destacó que la lucha por el trofeo aún no ha terminado y que hay muchos candidatos. Mencionó a jugadores como Kylian Mbappé, Rodri y su compañero Michael Olise como fuertes competidores. «Cada uno tiene derecho a expresar su opinión. No depende de mí», añadió.

Sin embargo, la directiva del club muniqués no fue tan calmada como el jugador y reaccionó con mayor firmeza. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, respondió a las declaraciones del joven barcelonista: «Los mejores jugadores son aquellos que no necesitan campañas especiales».

Las posibilidades de Michael Olise

En sus declaraciones, Max Eberl también apoyó a otro jugador ofensivo del club, elogiando su potencial. Según la directiva, otros líderes del equipo también merecen el máximo reconocimiento.

«Para mí, Michael Olise también es uno de los candidatos al Balón de Oro. Es uno de los mejores jugadores del mundo», declaró Max Eberl en respuesta al representante del Barcelona.

En conclusión, Harry Kane demostró que no es una estrella egocéntrica y que su atención está puesta únicamente en el juego. Estos debates en torno a los premios individuales intensifican la competencia en el mundo del fútbol y aumentan el interés de los aficionados.