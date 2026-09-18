¿Real o Barcelona? Harry Kane revela todo sobre su posible traspaso a La Liga

¡Una nueva sensación de mercado surge en el fútbol europeo! El goleador del Bayern Múnich, Harry Kane, hizo revelaciones sorprendentes en una entrevista concedida a uno de los diarios más prestigiosos de España, Marcaalimentando todas las especulaciones sobre su futuro. El delantero inglés de 33 años admitió haber estado muy cerca de llegar a La Liga en el pasado, dejando la puerta abierta a un futuro traspaso a uno de los gigantes españoles. Entonces, ¿podría Kane haber llegado a Madrid o Cataluña, y cuáles son sus planes actuales?

Tras los pasos de las leyendas: homenaje a La Liga y ofertas secretas

Al hablar del campeonato español y sus gigantes, Harry Kane compartió sus recuerdos de infancia:

Respeto por los gigantes españoles: El delantero destacó que considera al FC Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid como los clubes más grandes del mundo;

La era de Ronaldo y Messi: La estrella inglesa confesó haber crecido viendo la intensa rivalidad entre Cristiano y Leo en La Liga;

Una posibilidad en el pasado: Según el jugador, hubo momentos serios en los que su traspaso a España pudo haberse hecho realidad.

Las puertas no están cerradas: «¡No descarto nada!»

«Hubo momentos en los que pudo haber sucedido. Respeto mucho a La Liga. Barcelona, Real y Atlético son de los clubes más grandes del mundo. En el fútbol todo es posible. No descarto nada, pero ahora estoy feliz en Alemania», declaró Kane.

Aunque el delantero se mostró satisfecho con su vida en Múnich, no dio garantías firmes sobre el futuro, despertando grandes esperanzas entre los aficionados de La Liga.

Harry Kane: Cifras y situación contractual

Indicador Detalles Edad 33 años Llegada al club En el Bayern desde 2023 Estadísticas esta temporada 6 partidos, 4 goles y 1 asistencia Duración del contrato actual Hasta junio de 2027 firmado

Si Kane no extiende su contrato con el gigante alemán, su aparición en el campeonato español podría convertirse en una realidad.

¿A qué gigante español crees que se adapta mejor el estilo de juego de Harry Kane: al Real o al Barça? ¿Podría dejar huella en La Liga como Messi y Ronaldo?

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