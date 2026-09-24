«Derbi asiático en Ferganá»: todas las intrigas antes del choque entre Uzbekistán e Irán

La ciudad de Ferganá se convierte en el centro de atención del fútbol asiático la noche del 24 de septiembre: a las 19:00, hora de Taskent, el estadio «Istiqlol» acogerá un partido amistoso internacional de gran prestigio entre las selecciones nacionales de Uzbekistán e Irán. Este encuentro de alto nivel será dirigido por un equipo arbitral encabezado por el reconocido árbitro FIFA ruso Kirill Levnikov. Para los pupilos de Fabio Cannavaro , que vuelven al terreno de juego tras la histórica Copa del Mundo en Norteamérica, este partido tiene una importancia capital. Cerrando la pausa post-Mundial, los «Lobos Blancos» inician una serie de tres pruebas importantes contra Irán, Siria y Corea del Sur hasta finales de 2026.

Para el equipo de Cannavaro, que ha sufrido 4 derrotas en sus últimos cinco partidos, este duelo en Ferganá es la oportunidad ideal para poner fin a la mala racha y demostrar la fuerza de una plantilla renovada. La concentración de la selección ha visto la llegada de Abdukodir Khusanov, junto a estrellas consagradas como Eldor Shomurodov y Abbos Fayzullayev, así como jóvenes legionarios que brillan en las ligas de Suiza, Bélgica, Rusia y Azerbaiyán como Behruz Karimov, Mahmud Mahamadjonov, Umarali Rakhmonaliyev, Jahongir Orozov y Muhammadali Urinboyev, lo que ha despertado un inmenso interés entre los aficionados. El rival, Irán, es considerado un equipo sólido, invicto en 6 partidos tras empatar contra Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda en la fase de grupos del Mundial (se enfrentarán a Rusia el 29 de septiembre).

¿Serán frenados en Ferganá los persas, que no han perdido contra Uzbekistán en 6 enfrentamientos? ¿Qué resultado obtendrán los jóvenes legionarios de Cannavaro y quién domina el historial de los 18 encuentros?

«Silbato de Levnikov, legionarios europeos y empates repetidos»: los 5 puntos clave del partido

Los hechos y detalles más importantes antes del choque central en Ferganá:

Saque inicial a las 19:00 en Ferganá: La primera prueba internacional tras el Mundial se llevará a cabo el 24 de septiembre en Ferganá;

Bajo la supervisión de Kirill Levnikov: El partido será arbitrado por un equipo dirigido por el árbitro ruso de alto nivel Kirill Levnikov;

El plan de Cannavaro para romper la mala racha: Nuestra selección nacional, que ha perdido cuatro veces en los últimos cinco partidos, busca poner fin a esta racha de derrotas;

El desembarco de los jóvenes legionarios: Junto a Khusanov, Shomurodov y Fayzullayev, se han convocado jugadores que militan en Bélgica, Suiza y Rusia como Karimov, Orozov, Mahamadjonov y Urinboyev;

La racha de 6 partidos invicto de Irán: Los iraníes, que empataron contra Bélgica y Egipto en el Mundial, llevan 6 partidos sin perder, pero tampoco han logrado vencer a Uzbekistán en los últimos 6 enfrentamientos directos.

Uzbekistán — Irán: Historial de enfrentamientos y estado de forma actual de los equipos

Análisis de las estadísticas e indicadores clave de los 18 partidos entre ambos rivales:

Indicadores y aspectos Selección nacional de Uzbekistán Selección nacional de Irán Entrenador principal Fabio Cannavaro (Italia) Amir Ghalenoei (Irán) Número total de partidos (18) 2 victorias, 6 empates 10 victorias (superioridad global) Balance en partidos amistosos (6) 0 victorias, 2 empates 4 victorias Último enfrentamiento (18.11.2025) 0-0, victoria en penaltis 0-0, derrota en penaltis Tendencia de los últimos 6 partidos Invicto contra Irán (5 empates) No ha logrado vencer a Uzbekistán Dinámica de goles (últimos 2 partidos) No ha encajado goles contra Irán No ha marcado contra Uzbekistán Forma deportiva reciente 4 derrotas en los últimos 5 partidos Racha de 6 partidos invicto

Experiencia futbolística y análisis táctico: ¿qué esperar del partido en Ferganá?

Conclusiones de los analistas deportivos internacionales y expertos en fútbol:

«Síndrome de los empates» y pragmatismo defensivo: Cinco de los seis últimos encuentros entre Uzbekistán e Irán han terminado en empate, y solo se ha marcado un gol en los dos últimos partidos; debido al rigor defensivo y la solidez física de ambos equipos, se espera una batalla táctica intensa en el medio campo en lugar de un fútbol abierto en Ferganá;

La adaptación táctica europea de Cannavaro: El técnico italiano integra rápidamente a los jóvenes que juegan en las ligas europeas; Abdukodir Khusanov (Lens) en defensa, Abbos Fayzullayev en el medio campo y Eldor Shomurodov (Roma) en ataque son los pilares del juego; su conexión con los nuevos legionarios será la clave para contrarrestar la presión física iraní;

El factor Kirill Levnikov: Los partidos entre Irán y Uzbekistán siempre están llenos de emociones, faltas y duelos; la designación del estricto árbitro ruso servirá para canalizar las emociones en el campo y garantizar un juego limpio;

Motivación psicológica y cimientos para el futuro: Vencer a un rival tan experimentado e invicto como Irán antes de los difíciles partidos contra Siria y Corea del Sur a finales de 2026 dará un crédito de confianza importante al proyecto de Cannavaro ante los aficionados y la directiva.

Hoy, en el terreno de juego de Ferganá, dos grandes del fútbol asiático librarán una verdadera batalla táctica no solo por el resultado, sino también por el prestigio en el continente.

¿En su opinión, podrán los pupilos de Fabio Cannavaro poner fin a la racha de 6 partidos invicto de Irán en Ferganá? ¿Qué estrella (Shomurodov, Fayzullayev o Khusanov) decidirá el destino del partido? ¡Deje sus pronósticos en los comentarios y comparta este artículo sobre el derbi asiático más importante tras el Mundial con todos los apasionados del fútbol!