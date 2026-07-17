La dramática derrota de la selección de Inglaterra ante Argentina no solo acabó con los sueños de campeonato del equipo, sino que se convirtió en uno de los puntos más dolorosos de la carrera del capitán Harry Kane. Tras la derrota por 2-1, el futuro del delantero, que se acerca a los 33 años, y sus posibilidades de ganar torneos importantes están seriamente en duda. Así lo informa Goal.com informa .

Al finalizar el encuentro, Kane, al hablar con los periodistas en la zona mixta, se enfrentó a preguntas sobre su futuro. Según el análisis de Goal.com, las perspectivas deportivas tradicionales indican que el declive físico del delantero está cerca. Para la Eurocopa 2028, Harry Kane tendrá 35 años y su capacidad para seguir siendo un jugador de élite en ese momento es cuestionable.

Sin embargo, todo pudo haber sido diferente. Inglaterra ganaba 1-0 hasta el minuto 85. Si Kane hubiera estado en su mejor forma, el marcador podría haber sido más amplio y el destino del partido haberse decidido antes. Pero al final, fuimos testigos de un nuevo fracaso de un gran futbolista que ha batido récords a nivel de clubes, pero que no ha podido ganar ningún trofeo con su selección.

Estadísticas y pasividad en el juego

En el partido contra Argentina, Harry Kane estuvo casi invisible en el campo. Sus estadísticas sorprenden a los expertos: solo 26 toques de balón, 9 pases precisos y una actividad nula dentro del área rival. Estas cifras parecen muy decepcionantes para uno de los mejores delanteros del mundo.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel se mostró bastante seguro durante la primera hora de juego. Aunque el gol marcado por Anthony Gordon dio esperanzas a los ingleses, como dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni, «olieron sangre en el agua». Mientras Inglaterra se replegaba en defensa, los actuales campeones del mundo atacaron sin miedo y se llevaron la victoria.

«Estábamos muy cerca de otra final, pero no fue suficiente. Lo dimos todo durante las últimas siete semanas, pero no lograr el objetivo es muy duro. Llevamos ocho años llamando a la puerta de la victoria, pero todavía falta la última pieza del rompecabezas», escribió Harry Kane en sus redes sociales.

El Balón de Oro y las perspectivas de futuro

Esta derrota también acabó prácticamente con las posibilidades de Kane en la lucha por el Balón de Oro. A pesar de haber registrado resultados brillantes a nivel de clubes durante la temporada, el fracaso en el escenario internacional supuso un duro golpe a su reputación. Ahora podría estar perdiendo sus últimas oportunidades de lograr el éxito internacional.

Para los aficionados al fútbol, el fenómeno Harry Kane siempre ha sido interesante. Durante muchos años, sus partidos sin trofeos han sido tema de memes y debates. Tras esta derrota, es seguro que las discusiones sobre su lugar en la selección y si es hora de dejar paso a los jóvenes talentos se intensificarán.

En conclusión, Harry Kane seguirá siendo el mejor goleador de la historia del fútbol inglés, pero la historia solo recuerda a los ganadores. Si no logra ganar un trofeo importante con la selección en los próximos años, su gran legado siempre será recordado con un «pero».