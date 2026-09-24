Sadio Mané invierte 20 millones de dólares en su pueblo natal

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Sadio Mané invierte 20 millones de dólares en su pueblo natal

El futbolista senegalés Sadio Mané está llevando a cabo un proyecto agroindustrial de cerca de 20 millones de dólares en su pueblo natal de Bambali. La primera piedra del proyecto, llamado SM10 Agro, se colocó el 19 de septiembre. Así lo informó la cadena de televisión nacional de Senegal, RTS.

El proyecto, valorado en 11.700 millones de francos CFA, abarcará una superficie de unas 500 hectáreas. Está prevista la creación de una plantación con cerca de 78.000 árboles de mango, plantas de procesamiento de frutas y un centro de formación e investigación agrícola.

Se prevé que las plantas produzcan derivados del mango como puré, fruta deshidratada y manteca de mango. El proyecto planea tener una capacidad de procesamiento de unas 8.500 toneladas de mango al año.

En la fase inicial de la iniciativa, se espera la creación de más de 1.000 empleos directos, y se prevé que el número de puestos de trabajo alcance los 2.500 más adelante.

A través de este proyecto, Mané tiene como objetivo desarrollar la agricultura en Bambali y sus alrededores, procesar frutas localmente y crear nuevas oportunidades laborales y educativas para la población, especialmente para los jóvenes.

Sadio ManéSM10 AgroPueblo de BambaliPlantación de mangosSenegal
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