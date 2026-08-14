Jude Bellingham no es ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

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Jude Bellingham no es ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

El centrocampista del Real Madrid y de la selección inglesa, Jude Bellingham, no es un futbolista comparable individualmente con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo por su estilo de juego y sus capacidades. Según Goal.com, el exinternacional inglés John Barnes destacó que el jugador no puede decidir por sí solo el destino de un partido y que se parece más a un centrocampista completo, como Bryan Robson. Al respecto, Goal.com informa .

El talentoso futbolista, que actualmente tiene 23 años, comenzó su carrera en el Birmingham City y en su momento fue comparado con la leyenda del Liverpool, Steven Gerrard. Tras llegar al fútbol de élite a través del Borussia Dortmund, Bellingham se convirtió rápidamente en un líder de los Three Lions. Sus brillantes actuaciones en la Euro 2024 y su productividad con la selección no pasaron desapercibidas para los aficionados.

Posición en el campo y juego colectivo

A lo largo de su carrera, Jude Bellingham ha jugado tanto en una posición más retrasada como en el papel de un creativo número 10, más cerca del ataque. En el Real Madrid actúa por detrás de Kylian Mbappé y demuestra su capacidad goleadora, aunque los especialistas señalan que su potencial se desarrolla plenamente en una zona más profunda. En la selección inglesa, el entrenador también le está encontrando una posición adecuada para ejercer como mediapunta.

Al hablar en colaboración con 247Bet sobre el estado del jugador tras sus recientes lesiones, John Barnes subrayó que el principal objetivo de la selección no podía ser depender de estrellas individuales. Según sus palabras, ni siquiera un Jude Bellingham en su mejor forma podría llevar por sí solo a Inglaterra a ganar el Mundial.

El camino hacia el título mundial

John Barnes afirmó que el jugador y capitán Harry Kane pueden decidir el destino de algunos partidos, pero que todo el entorno colectivo debe mejorar para alcanzar las cotas más altas. «Jude Bellingham y Harry Kane no ganarán el Mundial por sí solos»señaló el exfutbolista.

Según el especialista, es más importante crear un entorno de competencia sana que permitir que una sola estrella brille en un equipo mediocre. La selección inglesa cuenta con suficientes futbolistas de calidad para lograr mejores resultados, y la atención debe centrarse no en el talento individual, sino en un juego colectivo sólido.

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