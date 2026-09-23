Altercado entre Jude Bellingham y Cristian Romero en el derbi de Madrid

Los derbis de Madrid siempre se caracterizan por ser intensos y disputados, pero el último enfrentamiento en La Liga será recordado no solo por la lucha por los puntos, sino por el resurgimiento de una vieja rivalidad internacional. En el partido disputado en el estadio Metropolitano, que terminó con la victoria del Atlético Madrid por 2-1, se produjo una acalorada discusión verbal entre la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, y el defensa local, Cristian Romero. Así lo informa Goal.com.

Según las imágenes difundidas por el programa El Dia Despues de Movistar, el conflicto entre ambos jugadores fue una continuación de las disputas iniciadas en la semifinal de la Copa del Mundo entre las selecciones de Inglaterra y Argentina. La tensión alcanzó su punto máximo debido a las decisiones arbitrales y al juego brusco. En particular, la frustración de los jugadores del Real Madrid creció cuando Cristian Romero recibió solo una tarjeta amarilla, tras revisión del VAR, por una falta sobre Jude Bellingham.

Momentos tensos en el campo y mención a Lionel Messi

La situación se calentó cuando Romero intervino en la queja de Dean Huijsen sobre el arbitraje, y Bellingham salió inmediatamente en defensa de su compañero. Esto provocó un intercambio verbal entre ambos. Romero le gritó al centrocampista inglés que se callara y que no llorara. En respuesta, Jude Bellingham acusó a su rival de cobarde.

A continuación, el defensa argentino se burló del jugador inglés recordando la dura derrota de la selección inglesa en el Mundial y las lágrimas de Bellingham tras el partido. Por su parte, Bellingham no se quedó atrás y respondió con dureza, aludiendo a los éxitos de Romero en su selección: "Hablas mucho cuando estás con Lionel Messi, pero aquí no eres nadie", dijo el futbolista inglés.

Protestas tras el partido y reacción de los entrenadores

Tras el pitido final, los ánimos no se calmaron. Jude Bellingham se acercó al árbitro principal, Miguel Ángel Ortiz Arias, gritándole repetidamente: "¡Dos tarjetas rojas, dos!", expresando su descontento por la impunidad de las faltas de Romero y Lee Kang-in. El técnico del Real Madrid también mostró su descontento en la rueda de prensa de una forma peculiar, exhibiendo fotos impresas que reflejaban los errores arbitrales.

Tras este suceso, el Atlético Madrid respondió con ironía en sus redes sociales publicando un vídeo de una impresora en funcionamiento con el mensaje: "Dejad de presionar a los árbitros". Esta tensión es una señal de que la carrera por el título de La Liga será aún más intensa y disputada.