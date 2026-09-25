Qatar derrota al campeón vigente en la Copa del Golfo

Arabia SauditaEn la Copa del Golfo que se celebra en Yeda, los equipos del grupo E comenzaron la competición con paso firme. En ambos encuentros de la 1ª jornada, los ganadores marcaron dos o más goles al rival.

Goleada de los EAU

Los EAU, dirigidos por Zlatko Dalić, vencieron a Yemen por 4-0. Los goles fueron obra de Jiménez (26', 51'), el defensa yemení Sahal (36' — autogol) y Pereira (45+4').

Qatar frena al campeón

Uno de los resultados más destacados de la jornada se registró en el partido Qatar - Baréin. Los pupilos de Julen Lopetegui derrotaron al vigente campeón por 2-0.

Por parte de Qatar, Khoukhi abrió el marcador en el minuto 61, mientras que Al-Haydos convirtió un penalti en el minuto 90+9 para sentenciar el resultado final.

De esta manera, tras la 1ª jornada del grupo E, los EAU y Qatar iniciaron el torneo con victoria. Los partidos de la primera jornada del grupo A se habían disputado anteriormente.