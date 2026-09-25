La delegación uzbeka gana otra medalla de plata en Aichi-Nagoya

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La delegación uzbeka gana otra medalla de plata en Aichi-Nagoya

En los Juegos Asiáticos que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, la delegación de Uzbekistán ha elevado su cuenta a 29 medallas. El 25 de septiembre, nuestros atletas consiguieron una nueva medalla de plata.

En la prueba de canotaje por parejas sobre 500 metros, el dúo formado por Shohsanam Sherzodova y Nilufar Zokirova cruzó la línea de meta en segundo lugar.

De este modo, el medallero general de la delegación uzbeka asciende a 6 medallas de oro, 15 de plata y 8 de bronce.

Uzbekistán ocupa el 5.º lugar en la clasificación general

Esta fue la tercera medalla de plata para Uzbekistán en las competencias del 25 de septiembre. Anteriormente, el cuarteto femenino de kayak y Vladlen Denisov en canoa también habían subido al podio.

Con 29 medallas, Uzbekistán ocupa actualmente el 5.º puesto en la clasificación general. A medida que continúan las competiciones en Aichi-Nagoya, se espera que el número de medallas de nuestra delegación siga aumentando.

Aichi-NagoyaJuegos AsiáticosDelegación uzbekaShohsanam SherzodovaNilufar Zokirova
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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