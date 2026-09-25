El servicio Starlink Mobile se lanza en Uganda

Se ha dado un paso importante para mejorar radicalmente la conectividad en áreas remotas y rurales. La empresa Starlink ha lanzado un servicio de comunicación satelital directa en Uganda, en colaboración con el operador local Airtel Uganda. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según la información de Ixbt.com, esta nueva tecnología permite comunicarse a través de smartphones incluso en zonas aisladas y deshabitadas donde las redes móviles tradicionales no llegan. Este paso abre el acceso a la infraestructura digital para millones de personas.

Una solución para áreas sin cobertura móvil

El servicio Starlink Mobile está diseñado para funcionar con smartphones comunes sin necesidad de equipos adicionales. Por ahora, el servicio está destinado a propietarios de smartphones Android compatibles, permitiendo a los usuarios intercambiar mensajes y mantenerse conectados a través de aplicaciones de Internet.

La introducción de esta tecnología moderna ayuda a resolver los problemas de comunicación en zonas geográficas donde la construcción de estaciones base terrestres es difícil o económicamente ineficiente. Los representantes de Starlink destacan que, potencialmente, millones de personas podrán beneficiarse de esta cobertura.

El segundo mercado en el continente africano

Uganda se ha convertido en el segundo país del continente africano en recibir este servicio innovador. Cabe recordar que el servicio Starlink Mobile se lanzó por primera vez en el continente en la República Democrática del Congo.

La empresa Airtel Uganda ha anunciado una promoción especial para crear condiciones favorables para los nuevos clientes. Según esta, los usuarios pueden disfrutar de un período de prueba gratuito de 30 días hasta el 23 de octubre de este año, aunque se aplican condiciones adicionales del operador.

El proceso de conexión es sencillo y todas las operaciones se realizan a través de la aplicación MyAirtel, familiar para los usuarios. Esto hace que el uso del servicio sea aún más accesible y cómodo.