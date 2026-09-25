La delegación uzbeka alcanza su 27ª medalla en los Juegos Asiáticos

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La delegación uzbeka alcanza su 27ª medalla en los Juegos Asiáticos

En los Juegos Asiáticos que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, la jornada del 25 de septiembre comenzó con una medalla de plata para la delegación uzbeka.

En la prueba de kayak cuádruple femenino de 500 metros, el cuarteto formado por Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich y Shahrizoda Mavlonova cruzó la meta en segundo lugar.

Como resultado, el número de medallas de la delegación uzbeka en Aichi-Nagoya 2026 ha llegado a 27.

De ellas, 6 son de oro, 13 de plata y 8 de bronce.

El medallero de Uzbekistán

  • Oro — 6

  • Plata — 13

  • Bronce — 8
    Total — 27

De este modo, los atletas uzbekos sumaron un nuevo galardón a su cuenta en esta jornada de los Juegos Asiáticos en Japón.

Aichi-Nagoya 2026Delegación UzbekaJuegos AsiáticosYekaterina ShubinaDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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