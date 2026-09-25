Uzbekistán U-23 derrota contundentemente a Arabia Saudita y avanza a semifinales

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Uzbekistán U-23 derrota contundentemente a Arabia Saudita y avanza a semifinales

En los cuartos de final de los Juegos Asiáticos, Uzbekistán U-23 la selección olímpica se enfrentó a uno de los grandes favoritos del continente: Arabia Saudita U-23, derrotando a su rival por 3-0 y asegurando su pase a las semifinales. Los pupilos de Ravshan Haydarov no dieron ninguna oportunidad al equipo árabe dirigido por el reconocido técnico italiano Luigi Di Biagio.

Ya en el minuto 12, Dilshod Murtozayev abrió el marcador, dando ventaja a nuestro equipo. Manteniendo la iniciativa en la segunda parte, nuestros jóvenes ampliaron la cuenta en el minuto 78 con un remate preciso de Azizbek To‘lqinbekov. Firdavs Abdurahmonov, quien ingresó al campo en el minuto 81, sentenció el encuentro cinco minutos después, en el 86, anotando el tercer gol. Gracias a la seguridad del portero Samandar Muratbayev y de la línea defensiva, se mantuvo la portería a cero.

«Marcador de 3-0, súper sustitución y la derrota de Di Biagio»: Los 5 puntos clave de los cuartos de final

Datos más importantes de la histórica victoria en los Juegos Asiáticos:

  • Victoria contundente: La selección de Uzbekistán U-23 Arabia Sauditaderrotada por 3-0, avanza a semifinales;

  • Gol rápido de Murtozayev: El gol marcado en el minuto 12 por Dilshod Murtozayev permitió controlar el guion del partido;

  • El cambio acertado de Haydarov: Firdavs Abdurahmonov, quien entró desde el banquillo en el minuto 81, marcó en el 86 para sellar la victoria;

  • La táctica de Di Biagio fracasó: Los saudíes, bajo el mando del entrenador italiano, no pudieron responder a la presión del equipo uzbeko;

  • Portería a cero y defensa sólida: La línea defensiva liderada por Samandar Muratbayev apenas permitió situaciones de peligro durante los 90 minutos.

Protocolo del partido: Uzbekistán U-23 contra Arabia Saudita U-23 en números

Detalles estadísticos completos de los cuartos de final:

Indicadores

Selección de Uzbekistán U-23

Selección de Arabia Saudita U-23

Resultado final

3:0 (Clasificación a semifinales)

0:3 (Eliminado de la competición)

Goleadores

D. Murtozayev (12'), A. To‘lqinbekov (78'), F. Abdurahmonov (86')

Sin goles

Entrenador

Ravshan Haydarov

Luigi Di Biagio

Actuación del portero

Samandar Muratbayev (Portería a cero)

Yazan Alruvaiili (3 goles recibidos)

Sustituciones principales

O. Karimov (62'), D. Abdullayev (81'), F. Abdurahmonov (81'), N. Ibraimov (85'), Sh. Shodiboyev (85')

T. Algumayl (46'), A. Albishri (64'), S. Almutxari (64')

Análisis futbolístico: ¿Por qué Uzbekistán superó a Arabia Saudita en todos los aspectos?

Conclusiones de expertos y analistas deportivos:

  • Madurez táctica y control del centro: El esquema equilibrado elegido por Ravshan Haydarov bloqueó por completo los ataques rápidos por las bandas; Fayzullayev, Jumayev y O‘rinboyev no dejaron respirar al rival en el centro;

  • Eficacia en jugadas a balón parado y presión: Tras el primer gol, el equipo no se replegó y aplicó una presión constante; el gol de To‘lqinbekov en el minuto 78 rompió la resistencia psicológica del rival;

  • Camino firme hacia las medallas: Esta generación ha demostrado, con su potencia física y disciplina táctica, que es una firme candidata a la medalla de oro de los Juegos Asiáticos.

En su opinión, ¿podrá la selección de Uzbekistán U-23 dirigida por Ravshan Haydarov ganar la medalla de oro? ¿Cómo califica la victoria por 3-0 sobre Arabia Saudita? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta la alegría de nuestra selección con todos los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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