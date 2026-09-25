Lautaro Martínez visita a su exequipo y habla sobre Messi

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Lautaro Martínez visita a su exequipo y habla sobre Messi

El capitán del Inter, Lautaro Martínez, aprovechó la pausa por la fecha FIFA para visitar a su antiguo club, Racing Club, donde presenció el clásico. Según Goal.com, este emotivo regreso ha centrado la atención del mundo del fútbol en los planes futuros del delantero y en la inminente etapa de transición de la selección argentina. Así lo informa Goal.com informa .

El delantero acudió al estadio El Cilindro para ver el intenso clásico entre las reservas de Racing e Independiente en Avellaneda. Fue recibido calurosamente por el presidente del club, Diego Milito. Cabe destacar que Milito es un excompañero que, en su momento, reemplazó a Lautaro en su debut profesional.

Un emotivo regreso a un lugar histórico

Esta visita fue un regreso cargado de sentimientos para el capitán de los Nerazzurri al lugar donde comenzó su camino en el fútbol grande antes de su traspaso a Italia en julio de 2018. Al reunirse con sus excompañeros y la directiva del club, el delantero expresó su satisfacción por el ambiente del estadio donde dio sus primeros pasos.

Durante la concentración de la selección argentina, la atención se centró en la inminente despedida del gran capitán, Lionel Messi. En una entrevista con ESPN Argentina, Lautaro Martínez compartió sus reflexiones sobre el futuro del equipo y el legado de la leyenda.

Nuevo ciclo y recambio generacional

Al responder sobre el futuro de Lionel Messi en la selección, el delantero del Inter comentó con serenidad: «Todavía no se ha ido, tenemos un partido más y después veremos». El delantero también destacó los cimientos dejados por esta generación dorada y el inicio de una nueva era.

«Debemos empezar de cero, como en cada nuevo ciclo». El proceso de recambio generacional liderado por Lionel Scaloni se basa en integrar jóvenes promesas con los líderes actuales para mantener la supremacía mundial, añadió Martínez.

El líder del Inter destacó que el equipo cuenta con jugadores experimentados que han disputado dos Copas del Mundo, junto a talentos jóvenes importantes. Asimismo, reconoció que continuar con el legado dejado por Leo, Otamendi y Ángel Di María exige una enorme responsabilidad de cada miembro del equipo.

Lautaro MartínezLionel MessiInterRacing ClubArgentina
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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