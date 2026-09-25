Comparativa entre el Oppo Find X10 Pro Max y el Samsung Galaxy Z Fold8

El reconocido insider Ice Universe ha comparado las capacidades de software de dos buques insignia líderes en el mercado móvil: el Samsung Galaxy Z Fold8 y el nuevo Oppo Find X10 Pro Max. ixbt.com según los informes, el proceso de prueba se centró en las animaciones de la interfaz y los elementos de microinteracción de los dispositivos. Esto es lo que informa Ixbt.com informa que.

El experto señala que la diferencia más notable se observa al abrir y cerrar álbumes en la aplicación de galería. La interfaz ColorOS 17 del Oppo Find X10 Pro Max despliega la interfaz desde el punto de contacto del usuario y la cierra con la misma fluidez.

Al mismo tiempo, se señaló que la misma transición en el Samsung Galaxy Z Fold8 y su interfaz One UI 9.0 parece más brusca y carece de animaciones específicas, lo que afecta la experiencia del usuario.

Diferencias en las interfaces

Anteriormente, Ice Universe ya había mostrado otras características interesantes de ColorOS 17, incluyendo efectos de luz dinámicos que captan la atención y respuestas interactivas sutiles a los movimientos. Según él, estos pequeños detalles crean una sensación de interfaz coherente y viva.

Según los análisis, Samsung está significativamente por detrás de Oppo en este aspecto. One UI 9.0 da la impresión de no estar lo suficientemente pulido a nivel de microinteracciones.

Actualmente, ColorOS 17 muestra un enfoque más proactivo en transiciones fluidas y en vincular las animaciones directamente a las acciones del usuario, algo fundamental para el uso diario de los smartphones modernos.