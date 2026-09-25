Dos boxeadores uzbekos avanzan a cuartos de final en Aichi-Nagoya

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Dos boxeadores uzbekos avanzan a cuartos de final en Aichi-Nagoya

Los boxeadores de Uzbekistán han comenzado su camino victorioso en los Juegos Asiáticos que se celebran en Aichi-Nagoya. El 25 de septiembre, nuestros dos representantes que subieron al ring derrotaron a sus oponentes por 5-0, clasificándose para los cuartos de final.

Un inicio sólido para Khalokov

En la categoría de -60 kg, el campeón olímpico y mundial Abdumalik Khalokov disputó su primer combate del torneo contra el norcoreano O Tae Bom.

El boxeador uzbeko mantuvo el dominio durante todo el encuentro y ganó por decisión unánime de los jueces con un marcador de 5-0.

Uktamova también en cuartos de final

En la categoría femenina de -54 kg, Nigina Uktamova también comenzó la competición con una victoria. Derrotó a la tayika Bibinashastamo Kholova por 5-0, asegurando su pase a la siguiente ronda.

De esta manera, en los Juegos Asiáticosde Aichi-Nagoya, ambos boxeadores uzbekos avanzaron a los cuartos de final.

Abdumalik KhalokovNigina UktamovaJuegos Asiáticos Aichi-NagoyaBoxeo UzbekistánTorneo de Boxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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