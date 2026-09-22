Raphinha señala a Lamine Yamal como el principal candidato al Balón de Oro

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Raphinha señala a Lamine Yamal como el principal candidato al Balón de Oro

Barcelona El capitán Raphinha ha declarado a su compañero Lamine Yamal como el principal aspirante al galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol: el Balón de Oro. En una entrevista con The Guardian y La Gazzetta dello Sport, el extremo brasileño destacó que el joven talento ha superado todas las expectativas en el último año, demostrando su nivel de clase mundial tanto en el club como en la selección nacional. Así lo informa Goal.com informa .

Cuando se le preguntó al experimentado jugador sobre el potencial del joven talento, respondió sin dudar: «Sin duda, sí». Raphinha aclaró que este apoyo no se debe simplemente a la camaradería del club, sino a las cualidades únicas que posee el futbolista de 17 años.

Magia en el campo y éxitos colectivos

Según Raphinha, el juego de Yamal y su impacto en el terreno de juego, a pesar de su corta edad, merecen un reconocimiento especial. Afirma que los criterios principales para un premio así consisten en la combinación de estadísticas individuales y éxitos colectivos, algo que los títulos y números del español demuestran claramente.

«Lamine lo tiene todo. Ha registrado números increíbles, no solo la temporada pasada, sino en general, y ha ganado tres títulos», dijo el brasileño. Dado que los éxitos internacionales suelen ser un factor decisivo para los periodistas que votan, los resultados de Yamal le otorgan una ventaja importante.

Competencia e imparcialidad

Siendo consciente de que muchos podrían considerar esta declaración subjetiva debido a su relación en el club, Raphinha aseguró que su opinión es totalmente imparcial. Subrayó que, incluso si jugaran en equipos rivales, las acciones de Yamal en el campo y sus logros demostrarían su merecimiento para el premio.

«Pase lo que pase, él debería ganar. Otros defienden a sus propios jugadores, pero para mí el ganador está claro. Incluso si no fuera su compañero, diría que se lo merece», añadió Raphinha.

En conclusión Barcelona El capitán recordó que Lamine Yamal se ha convertido en uno de los jugadores más importantes no solo del club catalán, sino también de la selección española. Señaló que su juego, sus estadísticas y sus trofeos son motivos suficientes para ganar el Balón de Oro.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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