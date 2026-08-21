Tottenham intensifica las negociaciones por el fichaje de Omar Marmoush

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Tottenham intensifica las negociaciones por el fichaje de Omar Marmoush

El club londinense Tottenham se mueve activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su línea ofensiva. Según informó el periodista de Sky Sport Florian Plettenberg, los Spurs han alcanzado un acuerdo final con el delantero del Manchester City Omar Marmoush sobre las condiciones de su contrato. El internacional egipcio está cerca de incorporarse al club londinense, y se espera que este fichaje sea un paso importante para el equipo dirigido por Roberto De Zerbi. Goal.com informa de ello.

Actualmente, ambos clubes trabajan para acordar el importe del traspaso y sus condiciones definitivas. Aunque ya se ha alcanzado un acuerdo personal con el jugador, el acuerdo final entre Manchester City y Tottenham aún no se ha firmado. No obstante, la intensidad de las negociaciones indica que el fichaje podría concretarse próximamente.

Los problemas en la línea ofensiva del equipo

La directiva del Tottenham ha establecido como prioridad para la presente temporada incorporar a un nuevo delantero. Durante los últimos 18 meses, uno de los principales atacantes del equipo, Dominic Solanke, se ha perdido numerosos partidos por lesiones. Además, el contrato de Richarlison ha entrado en su fase final, lo que obliga al club a buscar un nuevo delantero.

Si el fichaje se completa con éxito, Omar Marmoush se convertirá en la siguiente pieza del ambicioso proyecto del Tottenham durante el mercado de verano. El club ya había invertido grandes sumas esta temporada para reforzar la plantilla con los fichajes de Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali y Matheus Fernandes. Asimismo, Tottenham ha alcanzado un acuerdo con Manchester City por el traspaso del extremo Savinho.

La carrera y las estadísticas del jugador

La reducción del tiempo de juego de Omar Marmoush en el Manchester City le llevó a buscar un nuevo equipo. El delantero egipcio había llegado al Eintracht Frankfurt procedente del Wolfsburg como agente libre y logró marcar 17 goles en todas las competiciones durante su primera temporada en Alemania.

El jugador destacó especialmente durante la primera mitad de la temporada 2024-2025. Marcó 15 goles y dio 9 asistencias en 17 partidos de la Bundesliga. Si el fichaje se concreta, los aficionados de la Premier League podrían ver una opción completamente nueva y competitiva en ataque.

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