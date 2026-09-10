El futuro de Erling Haaland: ¿por qué no debería dejar el Manchester City?

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El futuro de Erling Haaland: ¿por qué no debería dejar el Manchester City?

Mientras los debates sobre el futuro del delantero del Manchester City, vigente campeón de la Premier League, Erling Haaland, no cesan, el exdelantero del club, Andy Cole, cuestiona por qué el jugador noruego querría marcharse a otro equipo. Según Goal.com, el artillero de 26 años sigue atrayendo la atención de los principales clubes europeos con sus goles y récords. Así lo informa Goal.com .

Tras consolidar su estatus en el Molde, el Red Bull Salzburg y el Borussia Dortmund, Haaland se unió al Manchester City en el verano de 2022. Valorado en solo 51 millones de libras en aquel momento, el jugador ha logrado marcar 167 goles en 203 partidos con el club hasta la fecha, y su valor de mercado se ha multiplicado varias veces.

Los récords de Haaland en los campos ingleses

El delantero noruego alcanzó la marca de los 100 goles en la liga inglesa en un tiempo récord: solo 111 partidos. Aunque la directiva del Manchester City firmó un contrato a largo plazo con el jugador hasta 2034, las preguntas sobre su futuro surgen constantemente.

En particular, las informaciones sobre el interés de los clubes españoles Real Madrid y FC Barcelona no dejan de aparecer en la prensa. No obstante, Andy Cole compartió las reflexiones del jugador y analizó sus intenciones en una entrevista exclusiva con Unibet Casino.

Según Andy Cole, Haaland se centra en el juego colectivo

Para Cole, solo Haaland puede decidir cuánto tiempo permanecerá en Inglaterra. Si el jugador disfruta de su fútbol y desempeña un papel importante en el vestuario, no hay ninguna razón lógica para que se marche a otro lugar.

El exdelantero también destacó que Erling no le da mucha importancia a los récords personales. Según Cole, los goles y los récords son secundarios, ya que el enfoque debe estar en las victorias colectivas, pues los resultados de alto nivel solo se alcanzan gracias a las oportunidades creadas por sus compañeros.

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Jahongir Tursunov
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