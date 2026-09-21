Triunfo y drama en Samarcanda: el equipo masculino de Uzbekistán asciende al 1er puesto

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Triunfo y drama en Samarcanda: el equipo masculino de Uzbekistán asciende al 1er puesto

Ha concluido la 5ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez, decisiva y llena de drama. Para los equipos nacionales de Uzbekistán, esta ronda estuvo llena de momentos históricos: nuestro equipo masculino principal (Uzbekistán-1) logró una victoria contundente y «en seco» por 4-0 contra uno de los gigantes mundiales, Hungría, ¡ascendiendo al 1er puesto de la tabla como líder en solitario! Nuestro segundo equipo masculino derrotó a Filipinas por 2,5-1,5, mientras que nuestra tercera formación registró un empate luchado de 2-2 contra Austria.

Sin embargo, la situación se tensó en el torneo femenino: tras empatar 2-2 contra el potente equipo de EE. UU., nuestro primer equipo femenino salió del top 5 (el equipo reserva venció a Túnez 4-0 y el tercero a Madagascar por 3,5-0,5). Por delante queda el «duelo del siglo» que decidirá el destino de toda la competición: en la 6ª ronda, Uzbekistán-1 se enfrentará a su eterno y peligroso rival, la India, mientras que nuestras mujeres se sentarán ante el tablero contra la fuerte Georgia. ¿Podrán los ajedrecistas uzbekos mantener el 1er puesto frente a la India y podrá nuestro equipo femenino volver a la lucha por el título?

«4-0 contra Hungría, 1er puesto y duelo contra la India»: detalles de la 5ª ronda y los próximos encuentros

Los puntos de inflexión más importantes de la Olimpiada y los próximos enfrentamientos:

  • La goleada 4-0 contra Hungría: El equipo principal de Uzbekistán ganó en todos los tableros, asegurando el 1er puesto absoluto en la categoría masculina;

  • La tenacidad de los equipos Uzbekistán-2 y 3: El segundo equipo, compuesto por jóvenes, doblegó a Filipinas por 2,5-1,5, mientras que el tercero le arrebató un punto a Austria (2-2);

  • Un retroceso lamentable en el equipo femenino: Tras el empate con EE. UU. (2-2), nuestras chicas principales salieron del top 5, pero «Uzbekistán-2» no dio opciones a Túnez (4-0);

  • El cartel de la 6ª ronda — Uzbekistán vs India: En el enfrentamiento central que podría decidir el destino de las medallas de oro, el equipo masculino se medirá ante la India;

  • Resto de emparejamientos: En hombres, España - Uzbekistán-2 y Australia - Uzbekistán-3. En mujeres, Georgia - Uzbekistán-1, Macedonia del Norte - Uzbekistán-2 y Suecia - Uzbekistán-3.

Olimpiada de Ajedrez: resultados de la 5ª ronda y calendario de la 6ª

Los resultados de las 6 formaciones de Uzbekistán y sus próximos rivales:

Categoría de equipo

Resultados de la 5ª ronda

Rivales de la 6ª ronda

Posición en la tabla

Hombres: Uzbekistán-1

Hungría - Uzbekistán-1 0:4 (Victoria)

Uzbekistán-1 - India

Alcanzó el 1er puesto (Líder)

Hombres: Uzbekistán-2

Uzbekistán-2 - Filipinas 2,5:1,5

España - Uzbekistán-2

Continúa la racha victoriosa

Hombres: Uzbekistán-3

Austria - Uzbekistán-3 2:2

Australia - Uzbekistán-3

Empate valioso registrado

Mujeres: Uzbekistán-1

EE. UU. - Uzbekistán-1 2:2

Georgia - Uzbekistán-1

Fuera del top 5

Mujeres: Uzbekistán-2

Uzbekistán-2 - Túnez 4:0

Macedonia del Norte - Uzbekistán-2

Victoria contundente

Mujeres: Uzbekistán-3

Uzbekistán-3 - Madagascar 3,5:0,5

Suecia - Uzbekistán-3

Superioridad asegurada

Expertos en ajedrez: ¿Por qué el duelo contra la India en la 6ª ronda es una final?

Análisis de grandes maestros internacionales sobre la próxima ronda:

  • La verdadera final de la Olimpiada: Uzbekistán e India poseen las generaciones más jóvenes y poderosas del ajedrez mundial; el ganador del duelo de la 6ª ronda obtendrá una ventaja estratégica inmensa hacia el título;

  • Ventaja psicológica y presión del 1er puesto: Arrasar 4-0 contra Hungría, uno de los equipos más equilibrados de Europa, dio una confianza inigualable a nuestros chicos, pero mantener el 1er puesto exige el doble de responsabilidad;

  • Batalla de vida o muerte para el equipo femenino: Tras salir del top 5, nuestro equipo debe vencer a Georgia, con su tradicional escuela de ajedrez, para volver a la carrera por las medallas;

  • La oportunidad sensacional de los segundos equipos: El duelo del equipo masculino Uzbekistán-2 contra España es un nuevo examen importante para que nuestros jóvenes se afiancen en la élite internacional.

Si la 5ª ronda demostró el gran poder del ajedrez uzbeko, la 6ª promete ser el enfrentamiento más intenso de la historia de la competición.

En su opinión, ¿podrá el equipo masculino de Uzbekistán superar el obstáculo de la India y consolidar el 1er puesto? ¿Podrán nuestras chicas vencer a la fuerte Georgia y volver al top 5? ¡Dejen sus análisis y opiniones en los comentarios y compartan con orgullo este análisis de la Olimpiada de Samarcanda con todos los aficionados al deporte!

UzbekistánAjedrezOlimpiadaHungríaIndia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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