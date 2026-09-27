El Honor Magic 9 Pro Max admite cuatro tarjetas SIM simultáneamente

La marca Honor ha revelado otra característica única de su nuevo buque insignia, el smartphone Magic 9 Pro Max, antes de su presentación oficial. Según ixbt.com, el dispositivo estará equipado con un sistema híbrido avanzado de Dual Physical SIM y Dual eSIM, que permite utilizar cuatro números móviles a la vez. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Mientras que la mayoría de los buques insignia actuales se limitan a dos o tres números, el nuevo modelo de Honor establece un nuevo estándar para los entusiastas de la telefonía móvil. El dispositivo permite activar simultáneamente dos tarjetas SIM físicas y dos eSIM. El fabricante también anunció un modo Dual Standby, que permite que dos números seleccionados permanezcan activos en espera.

Tecnologías de pantalla avanzadas y durabilidad

El smartphone llama la atención no solo por sus capacidades de comunicación, sino también por su pantalla digna de un buque insignia. Según información publicada recientemente, el Magic 9 Pro Max contará con una pantalla Black Diamond única compuesta por 5600 capas de nitruro de silicio. Gracias a esta tecnología, el coeficiente de reflexión de la pantalla es de solo un 1,5 %, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz solar directa y una gran durabilidad.

El dispositivo está equipado con una pantalla plana LTPO de 6,8 pulgadas con bordes delgados. Su resolución es de 2868 × 1320 píxeles y su tasa de refresco es de 120 Hz. Esto ofrece a los usuarios la mejor calidad de imagen para ver contenido y jugar.

Alto rendimiento y autonomía impresionante

El hardware del smartphone se basa en los componentes más avanzados. Según ixbt.com, el modelo estará equipado con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que ofrece un rendimiento de vanguardia. Con una gran potencia, el dispositivo integra una batería masiva de 8800 mAh.

Las capacidades de carga de la batería también son muy elevadas. Los usuarios podrán aprovechar la tecnología de carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W, lo que permite cargar esta inmensa batería en poco tiempo.

Cámaras de nivel profesional y protección

Las capacidades ópticas del smartphone sin duda impresionarán a muchos. El dispositivo contará con dos cámaras de 200 megapíxeles (módulo principal y periscopio), además de un objetivo ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara frontal cuadrada de 55 megapíxeles. El chasis cuenta con protección IP69K, y el dispositivo incluye botones dedicados para AI y la cámara, así como potentes altavoces estéreo. La presentación oficial de la serie Honor Magic 9 Pro Max está programada para el 28 de septiembre.