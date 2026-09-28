Costa de Marfil y San Marino se unen a los Acuerdos de Artemis de la NASA

La cooperación internacional para la exploración y el estudio pacífico del espacio sigue expandiéndose. En dos días, Costa de Marfil y San Marino firmaron oficialmente los «Acuerdos de Artemis» promovidos por la NASA, convirtiéndose en los participantes número 75 y 76 de esta iniciativa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, para Costa de Marfil, este importante paso se dio el 24 de septiembre durante la conferencia Africa Space Expo ASPEX 2026 de la Unión Africana en Abiyán. El documento fue firmado en nombre del país por el Ministro de Educación Superior e Investigación Científica, Adama Diawara.

Un día después, el 25 de septiembre, San Marino también se unió a este acuerdo internacional en Rímini. Este documento, firmado por el Ministro de Industria e Investigación Tecnológica de San Marino, Rossano Fabbri, demuestra el creciente interés del pequeño Estado europeo en las iniciativas espaciales.

Infraestructura espacial e historia de cooperación

Para Costa de Marfil, este acuerdo es la continuación lógica de una larga cooperación con la agencia espacial estadounidense. Desde 2019, el país trabaja con la NASA en la observación de la Tierra y la geodesia: la medición de la forma, la gravedad y el movimiento de la Tierra.

Además, en 2025, Costa de Marfil creó su propia agencia espacial nacional. Esta entidad coordina proyectos nacionales en los campos de observación de la superficie terrestre, meteorología espacial, astronomía, navegación por satélite y telecomunicaciones.

San Marino, por su parte, aún no cuenta con una infraestructura espacial nacional a gran escala. No obstante, los funcionarios de la NASA destacaron que este Estado está considerando oportunidades para participar en futuros proyectos lunares.

Principios fundamentales de los Acuerdos de Artemis

Según la NASA, todos los países participantes pueden contribuir al proceso de llevar humanos a la Luna mediante instrumentos científicos, demostraciones tecnológicas, satélites y otros desarrollos. Esto abre el camino para que los pequeños Estados participen en la investigación espacial global.

Cabe recordar que los «Acuerdos de Artemis» fueron establecidos en 2020 por la NASA, el Departamento de Estado de EE. UU. y otros siete países. El documento define principios prácticos para la exploración transparente, segura y pacífica de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes en un momento en que el interés de los Estados y las empresas privadas por la Luna sigue creciendo.

Los expertos explican que la firma del acuerdo no implica automáticamente la participación del país en una misión específica ni la financiación del programa lunar. Solo registra la adhesión a los principios establecidos, abriendo las puertas a una futura cooperación con la NASA y otros participantes.