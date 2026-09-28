Un hombre sorprende a todos al salvar a una serpiente inconsciente con respiración artificial

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Un hombre sorprende a todos al salvar a una serpiente inconsciente con respiración artificial

En la India, un hombre intentó salvar a una serpiente encontrada inconsciente dándole respiración artificial. El video de sus inusuales acciones se volvió viral rápidamente en las redes sociales, despertando un gran interés entre los usuarios.

El incidente ocurrió en la ciudad de Vapi, en el estado de Gujarat. Según los informes, la serpiente fue encontrada inmóvil tras haber caído en agua mezclada con productos químicos.

El hombre sacó a la serpiente del agua e intentó reanimarla. Para ello, utilizó el método de respiración de boca a boca con el reptil.

Las maniobras de rescate duraron varios minutos. Después de esto, la serpiente comenzó a mostrar signos de movimiento y, tras un tiempo, se informó que recuperó el conocimiento.

El video que muestra el proceso de rescate de la serpiente se difundió como la pólvora en las redes sociales. Los usuarios que vieron las imágenes quedaron asombrados por el intento del hombre de salvar al animal y expresaron diversas reacciones.

Este inusual rescate ganó una atención significativa en Internet. El video fue compartido ampliamente en diversas redes sociales, aumentando el interés por la salvación de la serpiente.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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