Un piloto dibuja la Mona Lisa en el cielo durante un vuelo de tres horas

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Un piloto dibuja la Mona Lisa en el cielo durante un vuelo de tres horas

Un talentoso piloto de Arkansas, Estados Unidos, convirtió un vuelo ordinario en una obra de arte inusual. Utilizando la ruta de vuelo GPS de su avión, dibujó la famosa « Mona Lisa » en el cielo.

El piloto despegó del aeropuerto de Bentonville, Arkansas, y voló a lo largo de una ruta especialmente planificada cerca de la frontera entre Arkansas y Oklahoma. A bordo de un Cessna R182 , realizó giros calculados con precisión, creando una imagen similar al famoso retrato a través de las huellas dejadas en el seguimiento del vuelo.

Este inusual «dibujo aéreo» fue cuidadosamente planificado de antemano. La ruta del avión incluyó numerosos giros precisos para reflejar los rasgos faciales, el cabello y los contornos generales de la Mona Lisa.

Según los informes, la distancia total recorrida por el piloto fue de aproximadamente 35 millas . Crear esta obra de arte en el cielo tomó casi tres horas de tiempo.

Durante el vuelo, el piloto siguió estrictamente la ruta GPS preestablecida, ya que incluso una pequeña desviación podría haber alterado la forma final del retrato.

El inusual vuelo despertó un gran interés en los sitios de seguimiento de vuelos. Se informó que más de 73 000 personas siguieron el movimiento del avión en tiempo real.

Las imágenes y videos que muestran la ruta de vuelo se volvieron virales rápidamente en las redes sociales. Los usuarios elogiaron la idea creativa del piloto, que combinó pilotaje experto, tecnología GPS y arte.

Mona LisaAeropuerto de BentonvilleCessna R182Vuelo GPSArte Aéreo
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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