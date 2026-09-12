Kylian Mbappé: "No ha habido mejor jugador que yo"

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Kylian Mbappé: "No ha habido mejor jugador que yo"

El delantero de la selección francesa y del Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmó con firmeza que merece el Balón de Oro de este año, a pesar de una temporada sin trofeos colectivos. En una entrevista concedida a France Football, el jugador declaró que sus estadísticas personales y récords lo sitúan por encima de la competencia. Así lo informa Goal.com informa .

La temporada pasada fue decepcionante para Kylian Mbappé a nivel colectivo. Tras no lograr títulos importantes con el Real Madrid, el delantero también sufrió un revés con su selección. Aunque Francia llegó a las semifinales de la Copa del Mundo, fue eliminada tras perder 2-0 ante España, el futuro campeón.

Estadísticas personales y récords

A pesar de los fracasos colectivos, el delantero francés recordó que el Balón de Oro no es un reflejo de los trofeos de equipo, sino un premio individual. Según él, sus resultados individuales a lo largo de la temporada demuestran que merece este galardón.

Kylian Mbappé lideró el ataque del Real Madrid marcando 15 goles en la Champions League y 25 en La Liga. Sin embargo, el factor principal que definió su año fueron sus récords en la Copa del Mundo.

Al elevar su cuenta goleadora a 22 tantos durante el torneo, el delantero superó el registro de Lionel Messi y se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Este resultado histórico aumentó aún más su confianza.

La reivindicación del jugador

"No ha habido mejor jugador que yo", declaró Kylian Mbappé con seguridad. Señaló que el Balón de Oro nunca se ha ganado por unanimidad del 100% en las votaciones, lo que significa que siempre habrá alguien que piense diferente.

Según el delantero, marcar tantos goles y establecer récords en las grandes competiciones donde se reúnen todos los grandes jugadores, especialmente en el evento principal del mundo como es la Copa del Mundo, prueba que tiene razón. El hecho de que la gente solo hablara de esto durante las vacaciones confirma su posición en la carrera por el premio.

Kylian MbappéBalón de OroReal MadridFranciaFútbol
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Jahongir Tursunov
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