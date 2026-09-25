Zinedine Zidane impone una disciplina estricta en la selección de Francia

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Zinedine Zidane impone una disciplina estricta en la selección de Francia

El nuevo seleccionador de la selección francesa, Zinedine Zidane, ha tomado medidas drásticas para fortalecer la disciplina y centrar la atención exclusivamente en el juego. Según informa L’Équipe, el legendario técnico ha prohibido estrictamente la entrada de peluqueros y especialistas en cuidado personal al centro de entrenamiento de Clairefontaine. Así lo reporta Goal.com informa .

Tras asumir el cargo de Didier Deschamps después de la Copa del Mundo 2026, Zinedine Zidane considera que la excesiva atención de los jugadores a su apariencia afecta negativamente los resultados colectivos. Bajo las nuevas normas, estrellas seguidoras de la moda como Kylian Mbappé y Michael Olise deberán cuidar su imagen antes de incorporarse a la concentración.

Se terminan los desfiles de moda

Las nuevas reglas de Zidane no se limitan a los servicios de peluquería. El entrenador también ha puesto fin a la tradicional cobertura mediática de la llegada de los jugadores al complejo. Durante años, el trayecto de los futbolistas desde sus coches hasta el centro se había convertido en un auténtico desfile de moda.

Según informa el diario AS, se busca erradicar la costumbre de los jugadores de llamar la atención con ropa de diseño de lujo al llegar a Clairefontaine, lo cual genera debates en internet. El nuevo régimen pretende reducir el ruido mediático en torno a la vestimenta y la imagen externa de los jugadores.

Un enfoque deportivo

Como parte de estas estrictas normas, el cuerpo técnico también ha limitado la actividad de fotógrafos y equipos de rodaje que cubren la llegada de los jugadores. A partir de ahora, los futbolistas serán recibidos como atletas profesionales y no como celebridades del espectáculo.

Los expertos opinan que este cambio cultural ayudará a sanear el ambiente dentro de la selección francesa y a enfocar la atención de las estrellas en los próximos compromisos internacionales. Este paso de Zinedine Zidane se valora como una medida clave para recuperar la seriedad y la ambición de victoria en el equipo.

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Jahongir Tursunov
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