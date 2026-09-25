Zinedine Zidane recuerda sus primeros recuerdos con Kylian Mbappé

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, recordó con cariño sus primeros encuentros con Kylian Mbappé, cuando tenía 14 años, en las instalaciones del Real Madrid. El destino de estas dos leyendas del fútbol, que se cruzan de nuevo a nivel internacional más de una década después, genera gran interés en el mundo del fútbol. Según Goal.com, su primer encuentro tuvo lugar en la capital española, y esta relación ha alcanzado ahora una dimensión completamente nueva. Así lo informa Goal.com informa .

Años después, ambos trabajan juntos en la selección francesa, en roles de entrenador y capitán. Al hablar antes del próximo partido contra la selección de Turquía, Zinedine Zidane admitió que en aquel pequeño encuentro de 2012, nunca imaginó que sus caminos volverían a cruzarse en la selección nacional. Según él, no había ningún plan en ese momento, pero el inmenso potencial del jugador en el campo era evidente desde el primer instante.

Primera visita a Madrid y desafíos de la infancia

Aunque el primer intercambio entre Zidane y Mbappé, hoy rostro de la nueva era del fútbol francés, fue breve en aquel entonces, tuvo una gran importancia. Mucho antes de que Kylian Mbappé se uniera profesionalmente al Real Madrid en 2024, el club español ya había hecho serios esfuerzos por ficharlo. En 2012, el joven talento de 14 años, entonces formado en la academia de Clairefontaine, era pretendido por los clubes líderes de Europa.

En aquel entonces, los madrileños invitaron al joven jugador y a su familia a España durante las vacaciones escolares. Durante una semana de prueba en la ciudad deportiva de Valdebebas, el gigante español puso todos los medios a su alcance, ofreciendo al joven talento una visita privada al estadio Santiago Bernabéu y permitiéndole interactuar con estrellas como Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane, que trabajaba en la dirección del club, guio personalmente al joven delantero por las instalaciones.

El proyecto de Mónaco y el giro definitivo

El traspaso finalmente no se concretó, ya que Mbappé y su familia priorizaron el proyecto de desarrollo del club de Mónaco. Sin embargo, esta breve visita dejó una profunda impresión en ambas partes. La directiva del club ya comprendía en aquel momento que el joven jugador poseía un talento único.

Zinedine Zidane, al recordar el ambiente de aquella época, destacó que todos en el club madrileño quedaron impresionados por el juego del joven. Aunque el traspaso no se realizó entonces, el curso de los acontecimientos es conocido por todos. Hoy en día, la relación mentor-alumno, iniciada en aquel pequeño periodo de prueba, ha alcanzado un nivel superior en el equipo doble campeón del mundo.