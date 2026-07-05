Marruecos de nuevo en cuartos de final: el equipo africano hace historia

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Marruecos de nuevo en cuartos de final: el equipo africano hace historia

La selección de Marruecos continúa su sólido recorrido en el Mundial 2026. El representante africano venció a Canadá 3-0 en octavos de final y se clasificó para los cuartos de final en su segunda Copa del Mundo consecutiva.

Este resultado demuestra una vez más que Marruecos ya no es una sorpresa casual, sino una fuerza seria del fútbol mundial.

Sin oportunidades para Canadá

Marruecos se enfrentó a uno de los anfitriones, Canadá, en los octavos de final.

Aunque la primera mitad transcurrió bajo un signo de equilibrio, tras el descanso los africanos tomaron el control total del juego y marcaron tres goles sin respuesta en la portería rival.

La convincente victoria por 3-0 le otorgó a Marruecos el pase a los cuartos de final.

Segundo resultado histórico consecutivo

Marruecos ya había alcanzado los cuartos de final en la Copa del Mundo 2022 en Catar.

De este modo, el equipo logró colocarse entre los ocho mejores en dos mundiales consecutivos.

Este resultado también representa un gran logro para el fútbol africano.

Un rival poderoso espera en cuartos de final

Marruecos se enfrentará en cuartos de final al ganador del partido Paraguay — Francia.

Si Francia avanza a la siguiente ronda, habrá una especie de revancha de la semifinal de la Copa del Mundo 2022 entre ambos equipos.

Semifinalista en 2022

En el Mundial de Catar, Marruecos logró un resultado histórico al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar la semifinal de una Copa del Mundo.

En aquella ocasión, los marroquíes fueron derrotados 0-2 por Francia en semifinales. En el partido por el tercer puesto, Croacia ganó 2-1 y Marruecos terminó el torneo en cuarta posición.

Ahora el equipo luchará no solo por repetir ese resultado en el Mundial 2026, sino por superarlo.

MarruecosCanadáFranciaCroaciaParaguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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