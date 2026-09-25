El instinto único de Erling Haaland: el seleccionador noruego elogia a su delantero

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El instinto único de Erling Haaland: el seleccionador noruego elogia a su delantero

El seleccionador de la selección nacional de Noruega, Ståle Solbakken, reconoció la capacidad única y el instinto goleador de Erling Haaland sobre el terreno de juego. Tras el partido contra Dinamarca, el delantero del Manchester City elevó su cuenta goleadora con la selección a 64 goles en 56 partidos. Esta cifra demuestra una eficacia récord en el fútbol moderno y sigue sorprendiendo a los expertos. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com, tras los partidos de la Liga de Naciones, el seleccionador comentó las acciones de su pupilo, destacando que su talento innato es tan único que no puede enseñarse mediante el entrenamiento. Aunque los analistas suelen centrarse en la superioridad física y la velocidad del jugador, Solbakken cree que hay otro factor misterioso detrás de su éxito.

Instinto innato y sentido superior a la táctica

En una entrevista con el canal TV2, el seleccionador noruego explicó que los movimientos de Haaland en el campo no se basan solo en instrucciones tácticas, sino en la intuición y características biológicas. Señalando su cabeza y su nariz, el técnico indicó que la capacidad de predecir dónde caerá el balón debe ser algo innato en el individuo.

Según Solbakken, el exjugador del Borussia Dortmund de 24 años se mueve a una frecuencia diferente en el área rival. Es precisamente este sentido del gol inexplicable, otorgado por la naturaleza, lo que lo distingue de otros jugadores.

Haaland contra las instrucciones del entrenador

Una de las situaciones interesantes durante el partido ocurrió entre el entrenador de jugadas a balón parado, Pål Fjelde, y Erling Haaland. Durante el descanso, el delantero preguntó a Fjelde si debía recibir el balón por bajo o por alto. A pesar de que el entrenador ordenó claramente jugarlo por bajo, Haaland hizo lo que quiso y prefirió pedir el balón por alto.

Fjelde destacó que había encontrado algunas oportunidades al estudiar la estructura defensiva de Dinamarca, pero que para ejecutarlas debían coincidir muchos factores. Sin embargo, las decisiones tomadas por jugadores como Haaland, con total confianza, a menudo pueden dar resultados inesperados.

Mientras Erling Haaland sigue rompiendo récords tanto a nivel de club como de selección, su estado físico y su capacidad para leer el juego se están convirtiendo en un dolor de cabeza para cualquier defensa rival. Se espera que las actuaciones del delantero estrella sigan siendo el centro de atención en los próximos partidos de Noruega.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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