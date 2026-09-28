Honor Watch 6 Pro lanzado en China: características avanzadas

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Honor Watch 6 Pro lanzado en China: características avanzadas

El nuevo reloj inteligente Honor Watch 6 Pro, con capacidades avanzadas, ha sido lanzado oficialmente en el mercado chino. Según ixbt.com, este dispositivo portátil atrae la atención de los usuarios gracias a su pantalla de alta tecnología, funciones únicas de control de salud y larga duración de batería. Así lo informa Ixbt.com .

El precio inicial del nuevo dispositivo es de 1699 yuanes y actualmente está disponible para los compradores en China. El diseño y la estructura técnica del reloj están orientados a satisfacer las necesidades diarias de los usuarios modernos.

Pantalla y carcasa resistente

El gadget está equipado con una pantalla OLED de doble capa de 1,5 pulgadas creada con tecnología de litografía de píxeles. El fabricante destaca que el brillo de la pantalla alcanza un nivel récord de 4500 nits, lo que permite leer información fácilmente incluso bajo la luz solar directa.

Además, para la creación de la carcasa del reloj se utilizó material cerámico nanomicrocristalino. Como base de software se ha elegido la plataforma MagicOS, que garantiza un funcionamiento estable y rápido del dispositivo.

Control de salud asistido por IA

Según informa ixbt.com, la principal característica del modelo Honor Watch 6 Pro es el sistema Honor Health System. Este sistema es capaz de detectar signos de riesgo muy alto de paro cardíaco y proporcionar advertencias paso a paso. Si se confirma el riesgo, el reloj alerta mediante vibración, se conecta a números de emergencia y muestra en pantalla las instrucciones para realizar maniobras de reanimación.

El dispositivo admite la función de monitoreo continuo de presión arterial 2.0 con análisis de IA que considera la actividad física, el sueño, el estado de ánimo y los cambios de presión. Adicionalmente, el reloj puede conectarse al sistema de monitoreo continuo de glucosa Sinocare y mostrar los datos de glucosa en sangre en la pantalla.

Capacidad de batería y adaptabilidad

Según la información proporcionada por Honor sobre la batería, el reloj puede funcionar de forma autónoma hasta 18 días. Sin embargo, en modo de uso normal, esta cifra se reduce a 10 días, y hasta 7 días con la función Always-On Display activada. En el modo de seguimiento constante de indicadores de salud, la batería dura 4 días.

El dispositivo funciona sin problemas no solo con smartphones Honor, sino también con iPhone, permitiendo recibir notificaciones de estos.

HonorSmartwatchTecnologíaGadgetChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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