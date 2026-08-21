Lionel Messi se expone a una suspensión en Estados Unidos

El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, podría ser investigado por el Comité Disciplinario de la MLS. Según GOAL.com, una acción polémica durante el intenso partido contra el Philadelphia Union podría provocar la suspensión de la estrella argentina. Este caso podría tener un gran impacto en los planes del club, que lucha por el liderato del campeonato. Sobre el tema, Goal.com informa .

En la próxima jornada del campeonato estadounidense, el Philadelphia Union y el Inter Miami firmaron un vibrante empate 2-2. La intensidad de los duelos y la tensión sobre el terreno de juego influyeron en el desarrollo del encuentro. Lionel Messi, que volvió a marcar, quedó en el centro de un incidente con un futbolista rival.

Tensión e incidente polémico sobre el terreno de juego

En la segunda parte, los malentendidos entre los jugadores de ambos equipos llegaron a su punto máximo. Según unas imágenes difundidas en redes sociales, Lionel Messi chocó con Quinn Sullivan, jugador del Philadelphia Union, durante una acción sin balón. Las imágenes parecen mostrar al delantero argentino golpeando con la mano abierta la cabeza de su rival, lo que ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol

Según se informa, el árbitro principal no actuó a tiempo durante el episodio y no se aplicó ninguna sanción disciplinaria sobre el terreno de juego. Al haber pasado inadvertido para el colegiado, el incidente podría servir ahora de base para una investigación especial del Comité Disciplinario de la MLS. Los responsables de la liga tienen derecho a revisar las imágenes del partido y emitir una decisión definitiva.

Riesgo de sanciones disciplinarias y efecto en los planes del equipo

Si el comité considera que la acción de Lionel Messi presenta indicios de violencia, el experimentado futbolista podría recibir una multa económica o una suspensión oficial de un partido. Las sanciones para este tipo de incidentes fuera de la disputa del balón son severas, y el caso podría obligar al club de Miami a modificar sus planes tácticos para los próximos encuentros.

Para el Inter Miami, perder a su capitán podría suponer un duro golpe en la lucha por conservar el liderato de la clasificación de la Conferencia Este. El club espera con preocupación la decisión oficial. El cuerpo técnico trabaja para adaptar el juego ofensivo del equipo a la segunda mitad de la temporada y dejar atrás el revuelo provocado por la situación.