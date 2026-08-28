El Inter Miami elige un nuevo entrenador para trabajar con Lionel Messi

·8·Deportes
El Inter Miami elige un nuevo entrenador para trabajar con Lionel Messi

El club estadounidense Inter Miami realizó un cambio inesperado en el puesto de director técnico y decidió contratar al estratega argentino Kily González. Según informa Goal.com, este nombramiento fue una sorpresa tanto para el club como para los aficionados, ya que el equipo ocupa el segundo lugar en la Conferencia Este de la MLS y sigue luchando por obtener grandes resultados durante la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Kily González es un técnico experimentado que jugó para la selección nacional de Argentina durante su carrera como futbolista y ha dirigido tres clubes en su país natal. Su trayectoria como entrenador ha sido algo irregular, habiendo dirigido a Rosario Central, Unión y Platense. A pesar de ello, su porcentaje de victorias es del 32,5 % y hasta ahora no ha ganado títulos importantes.

Experiencia y relaciones personales

Sin embargo, parece que su estrecha relación con Lionel Messi jugó un papel fundamental en su llegada al Inter Miami. Tanto Kily González como Lionel Messi son oriundos de Rosario, Argentina, y jugaron juntos en la selección nacional durante la temporada 2006. Además, González es una de las figuras conocidas que recibió personalmente a Messi tras la victoria en la Copa del Mundo 2022.

Cabe recordar que Kily González reemplaza en el cargo a su compatriota Guillermo Hoyos, quien se desempeñaba como entrenador interino. Antes de él, Javier Mascherano, quien ganó la MLS Cup a principios de temporada, había sido destituido. De esta manera, Lionel Messi jugará bajo las órdenes de su cuarto entrenador desde su llegada al club de Florida.

Últimos resultados del equipo

La destitución de Guillermo Hoyos sorprendió a muchos, ya que mantenía una buena relación con Lionel Messi y los resultados no eran malos. El equipo sigue siendo uno de los principales candidatos a la MLS Cup. Sin embargo, recientemente se había observado un bajón en el juego del Inter Miami.

En particular, el club fue eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup. Además, la última victoria en la MLS se obtuvo a finales de julio, y el equipo venía enfrentando dificultades desde entonces. A pesar de ello, Lionel Messi logró anotar en cada uno de los dos últimos partidos.

Se espera que la llegada de Kily González cambie la situación actual del club de manera positiva. Su experiencia y su capacidad para conectar con los jugadores, especialmente con Lionel Messi, podrían ser de gran ayuda para el Inter Miami en la etapa decisiva de la temporada. El equipo se encuentra en plena lucha por el campeonato de la MLS.

Inter MiamiLionel MessiKily GonzálezMLSFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Barcelona vence al Athletic y mantiene el lideratoEl Barcelona vence al Athletic y mantiene el lideratoHoy, 02:43¡Anunciadas las alineaciones para el Barcelona - Athletic!¡Anunciadas las alineaciones para el Barcelona - Athletic!Ayer, 23:45Nuestro nuevo legionario en competiciones europeas: Behruz Karimov en fase de grupos con el LuganoNuestro nuevo legionario en competiciones europeas: Behruz Karimov en fase de grupos con el LuganoAyer, 23:36Sorteo espectacular: ¿Quiénes se enfrentarán en la Champions League? (Lista completa)Sorteo espectacular: ¿Quiénes se enfrentarán en la Champions League? (Lista completa)Ayer, 23:16Omar Marmoush habla sobre su traspaso al Tottenham y los planes del entrenadorOmar Marmoush habla sobre su traspaso al Tottenham y los planes del entrenadorAyer, 21:58Clasificación histórica: ¿Cuánto dinero ganó Umarali Rahmonaliyev en Azerbaiyán?Clasificación histórica: ¿Cuánto dinero ganó Umarali Rahmonaliyev en Azerbaiyán?Ayer, 21:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)