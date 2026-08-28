El Inter Miami elige un nuevo entrenador para trabajar con Lionel Messi

El club estadounidense Inter Miami realizó un cambio inesperado en el puesto de director técnico y decidió contratar al estratega argentino Kily González. Según informa Goal.com, este nombramiento fue una sorpresa tanto para el club como para los aficionados, ya que el equipo ocupa el segundo lugar en la Conferencia Este de la MLS y sigue luchando por obtener grandes resultados durante la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Kily González es un técnico experimentado que jugó para la selección nacional de Argentina durante su carrera como futbolista y ha dirigido tres clubes en su país natal. Su trayectoria como entrenador ha sido algo irregular, habiendo dirigido a Rosario Central, Unión y Platense. A pesar de ello, su porcentaje de victorias es del 32,5 % y hasta ahora no ha ganado títulos importantes.

Experiencia y relaciones personales

Sin embargo, parece que su estrecha relación con Lionel Messi jugó un papel fundamental en su llegada al Inter Miami. Tanto Kily González como Lionel Messi son oriundos de Rosario, Argentina, y jugaron juntos en la selección nacional durante la temporada 2006. Además, González es una de las figuras conocidas que recibió personalmente a Messi tras la victoria en la Copa del Mundo 2022.

Cabe recordar que Kily González reemplaza en el cargo a su compatriota Guillermo Hoyos, quien se desempeñaba como entrenador interino. Antes de él, Javier Mascherano, quien ganó la MLS Cup a principios de temporada, había sido destituido. De esta manera, Lionel Messi jugará bajo las órdenes de su cuarto entrenador desde su llegada al club de Florida.

Últimos resultados del equipo

La destitución de Guillermo Hoyos sorprendió a muchos, ya que mantenía una buena relación con Lionel Messi y los resultados no eran malos. El equipo sigue siendo uno de los principales candidatos a la MLS Cup. Sin embargo, recientemente se había observado un bajón en el juego del Inter Miami.

En particular, el club fue eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup. Además, la última victoria en la MLS se obtuvo a finales de julio, y el equipo venía enfrentando dificultades desde entonces. A pesar de ello, Lionel Messi logró anotar en cada uno de los dos últimos partidos.

Se espera que la llegada de Kily González cambie la situación actual del club de manera positiva. Su experiencia y su capacidad para conectar con los jugadores, especialmente con Lionel Messi, podrían ser de gran ayuda para el Inter Miami en la etapa decisiva de la temporada. El equipo se encuentra en plena lucha por el campeonato de la MLS.