Lanzamiento de la comunicación por satélite mediante Starlink en Kazajistán

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Lanzamiento de la comunicación por satélite mediante Starlink en Kazajistán

Kazajistán ha introducido por primera vez en la región de Asia Central una tecnología que permite transmitir comunicaciones directamente desde satélites a teléfonos inteligentes. Según ixbt.com, Beeline Kazakhstan, en colaboración con Starlink, anunció el lanzamiento comercial del servicio Direct to Cell. Este paso importante marca el comienzo de una nueva era para proporcionar conectividad a las regiones remotas y de difícil acceso del país. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este proyecto se llevó a cabo con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Digital e Inteligencia Artificial de Kazajistán. Su principal ventaja es que no requiere ningún equipo especial por parte de los usuarios, como un costoso teléfono satelital o una antena externa. Todo el proceso se realiza a través de un smartphone compatible estándar.

Capacidades de la nueva tecnología

En la primera fase del proyecto, los usuarios podrán enviar y recibir mensajes SMS, así como utilizar algunos servicios básicos de Internet. Durante el periodo promocional, este servicio se ofrece de forma gratuita a los clientes de Beeline Kazakhstan. Los expertos señalan que Direct to Cell no sustituye a las estaciones base terrestres tradicionales, sino que complementa la red existente.

La comunicación por satélite está destinada principalmente a zonas montañosas, desiertos, carreteras y otros puntos remotos sin cobertura móvil. También es extremadamente útil en situaciones de emergencia, como cuando la infraestructura terrestre está dañada o fuera de servicio.

Condiciones de uso y perspectivas

  • El smartphone debe estar fuera de la zona de cobertura de la red convencional;
  • Es necesaria una vista despejada del cielo;
  • Los principales usuarios previstos son turistas, habitantes de zonas remotas y personal de servicios viales, públicos y de emergencia.
Este proyecto es la continuación lógica de los procesos de prueba que se han llevado a cabo desde finales de 2025. Tras unas pruebas exitosas, Kazajistán se ha convertido en el primer país de Asia Central en pasar esta tecnología de la fase de pruebas a la de servicio comercial.

Actualmente, la conexión a la red satelital solo es compatible con smartphones Android compatibles. En el futuro, la dirección de Beeline Kazakhstan planea ampliar esta cobertura a dispositivos con otros sistemas operativos.

StarlinkBeeline KazakhstanDirect to CellComunicación por satéliteKazajistán
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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