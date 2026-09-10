El choque entre Lionel Messi y Robert Lewandowski rompe un récord en la MLS

El último partido de la Major League Soccer (MLS) estuvo lleno de intensidad y resultados históricos. Según Goal.com, el encuentro entre el Chicago Fire y el Inter Miami en el Soldier Field terminó en un empate 1-1. Este partido atrajo la atención de la comunidad futbolística no solo por sus eventos emocionantes en el campo, sino también por una asistencia récord para la liga. Así lo informa Goal.com informa .

El gran interés por el partido desde el inicio fue evidente por el número de aficionados que acudieron al estadio. Un total de 63 094 espectadores se reunieron para seguir el encuentro directamente desde las gradas. Esta cifra pasó a la historia como un nuevo récord absoluto para el estadio del club de Chicago. Curiosamente, el récord anterior también se estableció la temporada pasada en el enfrentamiento entre estos mismos equipos.

Leyendas europeas en el centro del campo

La presencia de estrellas mundiales del fútbol como Lionel Messi , Robert Lewandowski y Casemiro elevó el nivel del partido. Robert Lewandowski, jugando para los locales, demostró su talento desde el minuto 10. El exdelantero del Bayern de Múnich y del FC Barcelona abrió el marcador con un remate acrobático, deleitando a los miles de aficionados presentes.

Aunque el dominio de los anfitriones fue evidente en la primera parte, el Inter Miami se activó tras el descanso y logró restablecer el equilibrio. Al inicio de la segunda mitad, otro veterano con gran experiencia en los campos europeos se hizo notar para los visitantes. El excentrocampista del Real Madrid, Casemiro, igualó el marcador al cabecear un tiro de esquina al fondo de la red.

El nuevo récord de Lionel Messi

La atención se centró en Lionel Messi durante esta jugada. El pase preciso de la estrella argentina fue el factor clave para el gol de Casemiro. Esta asistencia se convirtió en la número 13 de Lionel Messi esta temporada, consolidándolo como el líder en asistencias de la liga. Además, este balón servido a balón parado se registró como otro hito histórico en la gloriosa carrera del delantero argentino.

Durante el partido, ambos equipos tuvieron varias oportunidades para ganar. Sin embargo, el equilibrio entre el ataque y la solidez defensiva se mantuvo hasta el final. Como resultado, los equipos llenos de estrellas tuvieron que repartirse los puntos y el encuentro terminó en un empate justo.