Un excompañero de Lionel Messi es nombrado entrenador del Inter Miami

El club estadounidense Inter Miami ha nombrado oficialmente a Cristian Kily González como su nuevo director técnico. Según informa Goal.com, este cambio se produce en un momento crucial en el que el equipo busca alcanzar sus grandes objetivos mientras atraviesa una racha sin victorias. Así lo informa Goal.com .

Kily González, ex extremo del Valencia y del Inter, sustituye a Guillermo Hoyos en el cargo. En un comunicado oficial publicado el jueves, el club informó que el nuevo técnico asumirá sus funciones una vez que obtenga su permiso de trabajo.

Actualmente, el Inter Miami atraviesa una crisis de resultados y acumula cinco partidos consecutivos sin ganar. Ante esta situación, la directiva tomó una decisión drástica para mejorar el rendimiento del equipo y fortalecer sus posibilidades de clasificar a los playoffs.

La unión de excompañeros

Uno de los aspectos más interesantes de este nombramiento es que Kily González y el capitán del club, Lionel Messi , fueron compañeros de equipo. Ambos jugaron juntos para la selección nacional de Argentina en 2005 durante las eliminatorias para la Copa del Mundo contra Perú y Uruguay.

Cabe destacar que todos los entrenadores que han dirigido al Inter Miami durante la estancia de la estrella argentina en la MLS ya lo conocían previamente. Esta situación se ha convertido en una tradición particular en la política de fichajes y entrenadores del club.

Durante su carrera como jugador, el técnico de 52 años brilló en el Zaragoza, Valencia y el Inter de Milán, aunque aún no ha ganado títulos importantes como entrenador. Anteriormente dirigió a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense en Argentina.

La salida de Guillermo Hoyos y su contribución

Guillermo Hoyos había asumido el cargo de entrenador interino en abril tras la destitución de Javier Mascherano. Su etapa será recordada como uno de los inicios más exitosos en la historia del club.

En su comunicado oficial, el club expresó su agradecimiento a Guillermo Hoyos por su dedicación al dirigir al equipo en un periodo difícil. Aunque los resultados recientes fueron negativos, Hoyos desempeñó un papel clave para mantener la competitividad del equipo en la Conferencia Este.